În ultima etapă, echipa pregătită de Filipe Coelho a remizat în Giulești, contra Rapidului, scor 0-0, și a terminat sezonul cu 50 de puncte. Universitatea Craiova a bifat în partea a doua a campionatului șase victorii, două rezultate de egalitate și două înfrângeri.

Filipe Coelho a făcut anunțul după ce s-a încheiat sezonul

După meciul din Grant, Filipe Coelho, antrenorul oltenilor, a mărturisit că va merge în Portugalia să petreacă timp alături de familia sa. El a evidențiat și cât de greu e să fie departe de cei dragi.

”Merg în Portugalia să petrec timp cu familia. Nu e ușor deloc să lucrez în străinătate. Vreau să stau cu familia și cu copiii mei”, a spus Filipe Coelho.

Portughezul a preluat-o pe Universitatea Craiova în noiembrie 2025, după ce oltenii s-au despărțit de Mirel Rădoi. Coelho a bifat de atunci 32 de apariții la cârma clubului din Bănie și a înregistrat o medie de 2.09 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Coelho și-a felicitat jucătorii pentru remiza din Giulești: ”Sunt mulțumit de cum au arătat”

”Am venit aici să încercăm să câștigăm. Nu am obținut victoria, dar sunt mulțumit de ce au arătat jucătorii mei. Bineînțeles că am vrut să câștigăm.

Vom vedea ce se va întâmpla sezonul viitor în Champions League. E timpul să ne odihnim, apoi vedem cu ce jucători rămânem în lot, cine mai vine. Eu nu promit trofee, promit că muncim. Încercăm să dăm ce putem pentru a ne atinge obiectivele”, a spus Coelho.