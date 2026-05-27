Portarul lituanian Edvinas Gertmonas, desemnat cel mai bun goalkeeper din Superligă, a semnat oficial cu Servette FC din postura de jucător liber de contract.

Contractul este valabil până în vara anului 2029, iar clubul elvețian i-a oferit tricoul cu numărul #1.

Servette a accelerat mutarea după despărțirea de Joel Mall, transferat la Young Boys Berna. La „U” Cluj, portarul a bifat 74 de meciuri și 30 de partide fără gol primit.

“Servette FC are bucuria să anunțe sosirea lui Edvinas Gertmonas. Portarul de 29 de ani, internațional lituanian, a fost adus de la FC Universitatea Cluj, din postura de jucător liber de contract.

Internațional lituanian din 2015, are 25 de selecții pentru prima sa reprezentativă. Edvinas Gertmonas a semnat un contract valabil până în 2029 și va purta tricoul cu numărul 1“, a fost anunțul clubului.

Gertmonas, internațional lituanian cu 25 de selecții, și-a început cariera la Lituania, a trecut pe la Rennes, Zalgiris și a ajuns în România în 2024.