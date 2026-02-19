În acest moment, Corvinul, Sepsi, FC Bihor, Tg. Mureș, Voluntari și Reșița sunt echipele aflate pe primele șase poziții în Liga 2, cele care asigură participarea în play-off, dar Chindia, Steaua și Metalul Buzău speră că pot recupera diferența. Dintre primele nouă clasate, doar Steaua Bucuești nu are drept de promovare în Liga 1, restul echipelor fiind eligibile să le întâlnească în stagiunea viitoare pe Dinamo, Rapid, FCSB, Craiova și CFR Cluj.

Clasamentul la zi al Ligii 2:

1. Corvinul Hunedoara - 43 puncte (17 meciuri)

2. Sepsi Sf. Gheorghe - 36 puncte (17 meciuri)

3. FC Bihor - 35 puncte (17 meciuri)

4. ASA Tg. Mureș - 33 puncte (17 meciuri / +17)

5. FC Voluntari - 33 puncte (17 meciuri / +10)

6. CSM Reșița - 32 puncte (17 meciuri)

...............................................

7. Chindia Târgoviște - 30 puncte (17 meciuri / +15)

8. Steaua București - 30 puncte (17 meciuri / +7)

9. Metalul Buzău - 29 puncte (17 meciuri)





Transferurile efectuate de primele nouă clasate din Liga 2, în această iarnă:

Corvinul Hunedoara

Antrenor - Florin Maxim (confirmat)

Veniri - Ronaldo Deaconu (Concordia Chiajna / gratis), Gideon Goodlad (ES Sahel / gratis), Luca Bărbulescu (FC Dinamo / împrumutat)

Plecări - Lucas Câmpan (ACS Socodor / împrumut expirat), Darius Iurașciuc (UTA Arad / împrumut expirat)

Sepsi Sf. Gheorghe

Antrenor - Ovidiu Burcă (confirmat)

Veniri - Carl Davordzie (Ceahlăul Piatra Neamț / gratis), Moses Mawa (HamKam / gratis), Joeri de Kamps (Volos NPS / gratis)

Plecări - Mihajlo Neskovic (Buducnost Podgorica / gratis), Dino Skorup (Borac Banja Luka / gratis), Giovani Ghimfuș (Metaloglobus / gratis), Akos Nistor (Kecskemet / împrumutat), Marian Drăghiceanu (contract reziliat)

FC Bihor Oradea

Antrenor - Erik Lincar (confirmat)

Veniri - Alexandru Boiciuc (Concordia Chiajna / gratis), Sorin Șerban (CSC Șelimbăr / gratis), Paul-Henri Moussinga (Ceahlăul Piatra Neamț / gratis), Peter Gal-Andrezly (Csikszereda / gratis), Răzvan Cutean (UTA Arad / gratis), Adrian Iancu (Concordia Chiajna / împrumutat), Denis Sala (Lotus Băile Felix / împrumutat), Antonio Ardelean (Lotus Băile Felix / împrumut expirat), Darius Oșvat (CS Beiuș / împrumut expirat)

Plecări - Ionuț Ban (retras din activitate), Luca Tincău (Minuar Baia Mare / gratis), Ionuț Rus (CSM Reșița / gratis), Ionuț Albu (CSU Craiova II / gratis), Adrian Gîdea (Crișul Sântandrei / gratis), Ober Almanza (UMECIT FC / gratis), Darius Oșvat (Csikszereda U19 / gratis), Gelu Gitye (Crișul Sântandrei / împrumutat), Rareș Hebriștean (CS Beiuș / împrumutat), Asadbek Beglarkhonov, Rowan Buss-Liam (contracte reziliate)

ASA Tg. Mureș

Antrenor - Eusebiu Tudor (confirmat)

Veniri - Ciprian Biceanu (FC Hermannstadt / gratis), George Ganea (Ujpest FC / gratis), Florin Bejan (FC Hermannstadt / gratis), Robert Filip (Ceahlăul Piatra Neamț / gratis), Tudor Oltean (CSM Slatina / gratis), Alexandru Oroian (FC Hermannstadt / împrumutat), Raul Rotund (FC Dinamo / împrumutat)

Plecări - Laley Fofana (Minaur Baia Mare / gratis), Constantin Sandu (CSM Vaslui / gratis), Mircea Manole, Paul Coza (contracte reziliate), Matyas Laszlo (FCSB II / împrumut expirat)

FC Voluntari

Antrenor - Florin Pîrvu (confirmat)

Veniri - Lovro Cvek (HNK Sibenik / gratis), Giovanni Petcu (CS Dinamo / gratis), Steven N'Guessan (Vevey-Sports / gratis), Ioan Tolea (Petrolul / împrumutat), Răzvan Neag (Galaxy Timișoara / împrumutat), Mihai Roman (CFC Argeș / împrumutat),

Plecări - Igor Armaş (retras din activitate), Ionuț Andreș (CSM Slatina / gratis), Andrei Pandele (Chindia Târgoviște / gratis), Mickael Panos (Olimpia Satu Mare / gratis), Alberto Călin (Petrolul II / gratis), Denis Bujor (contract reziliat)

CSM Reșița

Antrenor - Flavius Stoican (confirmat)

Veniri - Ionuț Rus (FC Bihor / gratis), Eusebiu Pârvan (Vulturii Fărcășești / gratis), Iustin Chirilă (FCU Cluj / împrumutat), Franck Tchassem (CFC Argeș / împrumutat), Quadri Taiwo (FCU Cluj / împrumutat)

Plecări - Gabriel Gomboș (Nera Bogodinț / gratis), Robert Burlacu-Luca (Știința Poli Timișoara / împrumutat), Aurel June (contract reziliat), David Dincă (FCV Farul / împrumut expirat), Antonio Herciu (Viitorul Cluj / împrumut expirat)

Chindia Târgoviște

Antrenor - Ilie Poenaru (confirmat)

Veniri - Kevin Doukoure (CFC Argeș / gratis), Sergiu Jurj (CSC Șelimbăr / gratis), Mario Brumă (AFC Câmpulung Muscel / gratis), Andrei Pandele (FC Voluntari / gratis), Rareș Mihai (Flacăra Moreni / gratis), Rafaelle Stroe (Ceahlăul Piatra Neamț / gratis), Miguel Constantinescu (Petrolul / gratis), Ioan Soare (ACS Urban Titu / gratis), Konstantinos Doumtsios (Petrolul / împrumutat), Robert Necșulescu (FCSB / împrumutat)

Plecări - Alexandru Albu (Unirea Slobozia / gratis), Adrian Ioniță (CS Dinamo / gratis), Robert Enache (CS Dinamo / împrumutat), Albert Hofman (Olimpia Satu Mare / împrumutat), Răzvan Tache (Flacăra Moreni / împrumutat), Ionatan Dogănoiu (Minaur Baia Mare / împrumutat)

Steaua București

Antrenor - Daniel Oprița (confirmat)

Veniri - Nacho Bonet (CF Can Vidalet / gratis), Andras Huszti (Zalaegerszeg / gratis), Alexandru Berbecaru (CS Păulești / gratis), Robert Popescu (CFC Argeș / împrumutat)

Plecări - Nestorly Lumbu (Olimpia Satu Mare / gratis), Damian Cimpoeşu (Metalul Buzău / gratis), Alexandru Berbecaru (LPSHD Clinceni / împrumutat)

Metalul Buzău

Antrenor - Valentin Stan (confirmat)

Veniri - Aleksejs Kudelkins (Daugavpils / gratis), Damian Cimpoeşu (Steaua / gratis), Răzvan Milea (Metaloglobus / gratis), Alberto Câșlariu (CSL Ștefănești / împrumut expirat)

Plecări - Alberto Câșlariu (Gloria Băneasa / împrumutat), Răzvan Gâțan (Viitorul Cluj / împrumut expirat)