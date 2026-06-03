Reacția lui Daniel Pancu după acordul din Giulești pentru primul transfer al verii

Reacția lui Daniel Pancu după acordul din Giulești pentru primul transfer al verii Superliga
SPORT.RO
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Daniel Pancu a vorbit despre posibila mutare a lui Mohammed Kamara la Rapid, după ce formația sa a ajuns la o înțelegere cu CFR Cluj.

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Atacantul liberian în vârstă de 28 de ani urmează să efectueze vizita medicală pentru a finaliza transferul în Giulești. Starea sa fizică este atent monitorizată, deoarece jucătorul vine după o accidentare gravă la gleznă, suferită în vara anului trecut.

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Așteptările pentru noua opțiune ofensivă

Daniel Pancu, în vârstă de 48 de ani, a vorbit la superlativ despre fotbalistul legitimat la CFR Cluj, exprimându-și încrederea în potențialul acestuia de a se impune în prima ligă. Noul tehnician al Rapidului a punctat condiția esențială pentru ca mutarea să fie una de succes pe termen lung.

„Dacă Mohammed Kamara va fi în regulă din punct de vedere medical, poate să ajungă unul dintre cei mai buni atacanți din România!”, a spus Daniel Pancu.

Mohammed Kamara, evaluat pe piața transferurilor la suma de 1.000.000 de euro, s-a alăturat echipei din Gruia în cursul anului 2024. În tricoul formației ardelene, fotbalistul ofensiv a bifat 42 de apariții oficiale, reușind să puncteze de 11 ori. Înainte de a sosi în campionatul românesc, el a mai evoluat pentru cluburi precum Paderborn, Hatayspor, Astana și Hapoel Haifa.

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