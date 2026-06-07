OFICIAL Transferuri pe bandă rulantă la U Cluj: ”Bun venit!”

Transferuri pe bandă rulantă la U Cluj: ”Bun venit!” Superliga
SPORT.RO
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Universitatea Cluj continuă campania de achiziții pentru sezonul următor, în care ambițiile clubului vor fi din ce în ce mai mari, după calificarea în preliminariile Europa League.

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Ultimul jucător transferat de ardeleni în această perioadă de mercato este portughezul Pedro Pinho (26 de ani), care vine din liga portugheză, de la Chaves.

U Cluj, un nou transfer: Pedro Pinho, mijlocaș portughez

Pinho, care a evoluat o bună parte din perioada junioratului la FC Porto, se află la prima sa experiență în ”străinătate”. La nivel de seniori a evoluat pentru Coimbra, Sanjoanense și Chaves, toate în Portugalia.

„Clubul nostru a ajuns la un acord cu jucătorul portughez Pedro Pinho (26 de ani). Mijlocașul defensiv lusitan a petrecut o parte importantă din juniorat în curtea lui FC Porto și a evoluat ultima dată pentru GD Chaves în primele două ligi din Portugalia”, a anunțat U Cluj.

U Cluj va lua startul încă din primul tur preliminar al Europa League și, așa cum era de așteptat, nu va fi în urna capilor de serie, astfel că va întâlni adversari dificili. Ferencvaros, Qarabag, Sheriff Tiraspol, Dinamo Kiev, Hajduk Split sau CSKA Sofia sunt numele peste care pot da ardelenii.

Cota lui Jovo Lukic a explodat: 2,2 milioane de euro!

Performanțele din ultima perioadă i-au adus o cotă de piață pe măsură lui Lukic. Vârful din Bosnia este cotat acum de Transfermarkt la 2,2 milioane de euro, o creștere de 700.000 de euro față de precedenta actualizare, cea din martie.

Ascensiunea lui Jovo Lukic este remarcabilă, având în vedere că în iunie 2025 vârful de 1,90m era cotat la doar 500.000 de euro. Într-un an, bosniacul a crescut de mai bine de patru ori la acest capitol.

Lukic a urcat pe locul 15 în clasamentul celor mai valoroși fotbaliști din campionatul României. Podiumul este completat în prezent de Darius Olaru (FCSB, 5 milioane de euro), Daniel Bîrligea (FCSB, 4,5 milioane de euro) și Ștefan Baiaram (Univ. Craiova, 4,5 milioane de euro).

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