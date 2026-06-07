Ultimul jucător transferat de ardeleni în această perioadă de mercato este portughezul Pedro Pinho (26 de ani), care vine din liga portugheză, de la Chaves.

U Cluj, un nou transfer: Pedro Pinho, mijlocaș portughez

Pinho, care a evoluat o bună parte din perioada junioratului la FC Porto, se află la prima sa experiență în ”străinătate”. La nivel de seniori a evoluat pentru Coimbra, Sanjoanense și Chaves, toate în Portugalia.

„Clubul nostru a ajuns la un acord cu jucătorul portughez Pedro Pinho (26 de ani). Mijlocașul defensiv lusitan a petrecut o parte importantă din juniorat în curtea lui FC Porto și a evoluat ultima dată pentru GD Chaves în primele două ligi din Portugalia”, a anunțat U Cluj.

U Cluj va lua startul încă din primul tur preliminar al Europa League și, așa cum era de așteptat, nu va fi în urna capilor de serie, astfel că va întâlni adversari dificili. Ferencvaros, Qarabag, Sheriff Tiraspol, Dinamo Kiev, Hajduk Split sau CSKA Sofia sunt numele peste care pot da ardelenii.