Adrian Mihalcea a acceptat să continue la UTA din sezonul următor. Informația a fost confirmată de Alexandru Meszar, conducătorul de facto al „Bătrânei Doamne”, pentru Sport.ro.

Adrian Mihalcea va continua la UTA

Meszar a dezvăluit că Mihalcea i-a pus câteva condiții de organizare, fără a avea pretenții financiare sau legate de anumite transferuri pentru a rămâne la formația de pe arena „Francisc Neuman”.

„Adi Mihalcea nu va pleca. Condițiile pe care le-a solicitat am încercat să le discutăm și, bineînțeles, le vom regla. Aceste condiții sunt mai mult logistice și de organizare să zicem așa. Nu are pretenții financiare sau pretenții la jucători.

În schimb, pentru a ușura munca dânsului și pentru a se concentra mai mult pe ce are de făcut, a solicitat ca anumite lucruri organizatorice să meargă și mai bine, lucruri pe care desigur le vom îndeplini”, a declarat Alexandru Meszar, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Mihalcea a lăsat anterior loc de interpretare

După UTA - Csikszereda 1-0 din etapa a 8-a a play-out-ului, Adrian Mihalcea a lăsat să înțeleagă faptul că ar putea să plece de la Arad, dacă nu îi vor fi îndeplinite anumite cerințe.

„(n.r.- dacă l-au convins suporterii să rămână) Nu trebuie să mă convingă nimeni, eu știu ceea ce trebuie să fac. Lucrurile sunt clare, nu le discut acum la televizor. Le discut cu cine trebuie și vom vedea” - au fost cuvintele lui Mihalcea.

Adrian Mihalcea a preluat-o pe UTA în iunie 2025, iar de atunci a ocupat postul de antrenor principal în 41 de meciuri oficiale.

Mihalcea a înregistrat 16 victorii, 13 remize, 12 înfrângeri și un golaveraj 55-52, cu o medie de puncte de 1,49 din 3.