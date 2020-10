Fara investitori straini la Iasi! "Singurul italian de la Poli este 'Pancu Italianu'. Nu il lasam sa plece nici la nationala"

Conducatorii lui Poli Iasi spun ca nu negociaza cedarea clubului catre un investitor din Italia, ci vor intarirea relatiilor cu autoritatile locale si judetene.

Ciprian Paraschiv, presedintele lui Poli Iasi, a negat informatiile aparute in presa locala, care anuntau ca se poarta negocieri pentru cedarea clubului catre un investitor din Italia. De asemenea, oficialul iesean spune ca, in ciuda catorva rezultate mai putin bune din acest sezon, Daniel Pancu se bucura de toata increderea conducerii si fostul atacant are potentialul sa devina unul dintre antrenorii mari ai Romaniei.

"Au aparut informatii in presa ca am negocia sa dam clubul unor investitori din Italia sau din Romania. Nu este adevarat, noi vrem sa avem in continuare sprijinul municipalitatii, al primarului si al Consiliului Local. S-au luat acum niste decizii prin care putem accesa fonduri de la comunitatea locala, in contextul pandemiei de coronavirus. Dupa schimbarile de la ultimele alegeri, speram sa vina si Consiliul Judetean langa echipa, pentru ca avem nevoie de ajutorul lor. Am securizat parteneriatul cu sponsorul principal pentru urmatorii trei ani, am prelungit intelegerile cu toti sponsorii pe care ii aveam, urmeaza sa avem discutii si cu alte companii locale. Sponsorii nu pot tine un club, dar ne ajuta sa ne completam bugetul, mai ales in situatia grea de acum. Ca sa functionezi in Liga 1 iti trebuie un investitor sau sprijinul comunitatii. Noi vrem sa optam pentru ultima varianta, pentru a nu avea surprize in privinta celor care ar vrea sa ia o echipa in Liga 1, dar si pentru ca consideram clubul ca fiind al orasului si al Moldovei. Ca o gluma, singurul italian de la club este 'Pancu Italianu' '.

Avem un antrenor extrem de dedicat, care va ajunge un antrenor mare. Daniel Pancu va ajunge in topul antrenorilor romani. Are experienta mare ca fotbalist, are si scoala fotbalului din Italia, a lucrat cu antrenori celebri, precum Mircea Lucescu, Anghel Iordanescu sau Vicente Del Bosque. A acumulat foarte multa expertiza si e un tip pregatit. Vine cu doua ore inainte de antrenament, se uita mult pe analizele culese de tehnologie la antrenamente si meciuri, analizeaza adversarii... Lucreaza foarte profesionist. Unele rezultate din acest sezon sunt inselatoare, noi suntem foarte multumiti de el si eu vreau sa il tin la Iasi mult timp. Eu i-am prezentat lui Daniel un proiect cel putin pe termen mediu si ar fi o mare lovitura sa il pierd. Nu il lasam sa plece nici la echipa nationala, daca va fi solicitat", a declarat Paraschiv pentru www.sport.ro.