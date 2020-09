Petrescu e FINLANDEZ! :) Ce spune Tomi Petrescu, fost la Leicester si Poli Iasi, despre meciul CFR-ului din playoff-ul Europa League

CFR e la un pas de grupele Europa League! Un roman care a facut cariera in Finlanda pariaza pe echipa lui Petrescu!

Tomi Petrescu e un finlandez cu origini romanesti care a jucat aproape toata cariera in Finlanda! Petrescu nu le da nicio sansa finlandezilor in fata lui Dan Petrescu! Cei doi se cunosc de pe vremea cand Tomi era junior in Anglia.

"Am vorbit cu el cand era la Chelsea, eu eram la Leicester. Il stiu mai bine ca jucator decat ca antrenor", spune Tomi.

Tomi Petrescu a jucat si in Romania. In 2013 a fost la Poli Iasi, dar a jucat doar 5 meciuri!

"Tatal meu e roman si a jucat la Steaua cand era copil", dezvaluie Tomi.

Finlandezii au aterizat la Cluj si au fost primiti intr-un autocar perfect igienizat! Cine pariaza pe Kups la meciul de la Cluj se poate imbogati! Finlandezii au cota 14 sa castige.