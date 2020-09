"Doar cu Rapid ii mai batusem pana acum!" Pancu a spart ghinionul in fata "ros-albastrilor"! "Emotional a fost greu pentru cei de la FCSB!"

Poli Iasi a castigat cu 5-2 duelul cu FCSB din etapa a 5-a a Ligii 1.

Daniel Pancu s-a declarat fericit pentru victorie, spunand ca nu a mai castigat de mult in fata "ros-albastrilor". Antrenorul iesenilor a vorbit si despre meciurile care vor urma in campionat, amintind de criticile primite la sosirea la Iasi.

"Doar cu Rapidul ii mai batusem pana acum. De multe ori in campionat, in rest nu am reusit nici cu Vaslui, nici cu Poli Iasi, nici cu Voluntari si nici cu Besiktas in cupele europene. Este prima victorie impotriva lor si sunt fericit. E un rezultat absolut meritat, am spus-o dinaintea meciului, am fost favoriti, ei au venit cu multe rezerve, cu multi jucatori tineri, care nu aveau ce sa faca.

Chiar daca au multe metode de refacere moderne, din punct de vedere emotional era greu pentru jucatori precum Simion, Perianu, Popescu, chiar si Sut, sa isi revina pentru acest meci.

S-a schimbat jocul (n.r. dupa cele 4 inlocuiri din minutul 28) pentru ca nu a fost usor. Singura probelma era la noi, legata de concentrarea noastra. Am inceput jocul foarte prost, am primit gol pentru a ne trezi. Au fost 6-7 minute in care ne-au surprins jucatorii de explozie, dar cred ca am reglat la pauza, am schimbat sistemul. Am acoperit zona centrala, nu le-am dat posibilitatea sa plece pe contraatac si am obtinut o victorie meritata.

Nu e usor cu un portar si doi fundasi tineri (n.r. sa nu iei goluri), dar incercam sa jucam avansat si sa marcam un gol mai mult decat adversar. Lucrurile se complica de-acum, toti ne vor trata altfel. Multi au zambit si au fost ironici dupa meciul cu Gaz Metan. Sunt mahnit de atitudinea celor din oras care m-au criticat. Au zis ca o sa fim prima echipa retrogradata din campionat. Dar maine ne intoarcem si mai seriosi la antrenamente pentru ca vom fi tratati mult mai serios de adversari si toti vor incerca sa ne bata", a spus Pancu la finalul partidei cu FCSB.