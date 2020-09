Reactia oficialilor lui Poli Iasi cu privire la amanarea meciului cu FCSB: "Asteptam reactia de la UEFA!"

FCSB ar trebui sa joace duminica impotriva lui Poli Iasi, insa meciul ar putea fi amanat!

FCSB a trimis la UEFA o cerere de amanare pentru sambata, a meciului din turul III Europa League cu Slovan Liberec. Raspunsul va veni in decursul zilei de azi, iar in cazul in care forumul European e de acord, FCSB va trebui sa-si amane meciul din campionat cu Poli Iasi. Asta ar insemna ca echipa moldoveana trebuie sa fie si ea de acord.

"Desigur, o astfel de situatie i se poate intampla oricui. Trebuie sa asteptam reactia celor de la UEFA la solicitarea FCSB-ului, noi suntem deschisi la astfel de situatii. Cu siguranta vom fi de acord, indiferent de echipa cu care jucam noi vom face acest lucru. Daca UEFA nu va amana, cel mai probabil vom fi nevoiti sa jucam duminica", a declarat directorul sportiv al Iasiului, Ciprian Paraschiv, la Ora Exacta in Sport.

Poli Iasi trece printr-o perioada dificila, echipa moldoveana avand grave probleme financiare. Iasiul pierde 50.000 de euro din cauza ca meciul cu FCSB se joaca fara spectatori. Presedintele clubului spune ca echipa trece printr-o perioada proasta din punct de vedere financiar.

"Problemele financiare au fost incepand cu luna februarie, e adevarat orice evaluare de genul monitorizarii si a licentierii e o provocare. Lucrurile se misca in sensul bun, insa iasiul va mai avea un an de suferinta", a declarat Ciprian Paraschiv.