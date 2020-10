Universitatea Craiova - Poli Iasi, LIVE TEXT de la 21:00 | Liderul din Liga 1 vrea a sasea victorie consecutiva! Pancu si jucatorii sai vin dupa victoria incredibila cu FCSB

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Universitatea Craiova si Poli Iasi pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Craiova cauta sa isi intareasca pozitia de lider in Liga 1 si vrea a sasea victorie consecutiva, in timp ce jucatorii lui Pancu spera la inca un meci de senzatie precum cel din ultima etapa impotriva FCSB-ului, 5-2.

Oltenii vin dupa victoria cu FC Arges cu ajutorul careia s-au distantat la patru puncte in clasamentul Ligii 1 de campioana CFR Cluj, care s-a incurcat cu Chindia pe teren propriu, 0-0.

Poli Iasi are deja doua victorii consecutive in Liga 1 si spera la o a treia, desi pare o misiune imposibila in fata Craiovei lui Bergodi, care are punctaj maxim pana acum.