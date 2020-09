VIDEO | Daniel Pancu, discurs razboinic dupa victoria cu FCSB! "Poate i-ati vazut imbracati in ros-albastru! Nu exista respect, nu exista frica!" Cum i-a motivat pe jucatorii lui Poli Iasi

Poli Iasi s-a impus in fata FCSB-ului, scor 5-2 pe teren propriu.

Poli Iasi si Daniel Pancu au profitat la maxim de lotul macinat de Covid-19 al ros-albastrilor si s-au impus cu 5-2 in runda 5 din Liga 1.

Cristea cu un hattrick (8',22',52'), Pasaglia (19') si Calcan (71') au marcat golurile iesenilor, in timp ce pentru FCSB au inscris Istrate (6') si Tanase (60').

Daniel Pancu a tinut un discurs in fata fotbalistilor la finalul meciului, in care si-a exprimat multumirea fata de evolutiile echipei de la un meci la altul:

"Chiar daca am fi pierdut astazi cu 5-0, daca veneau cu echipa de baza, voiam sa vad nivelul la care suntem. Ati facut niste progrese uriase, nici nu va imaginati cum aratati la meciul cu Chindia din prima etapa, cum ati aratat cu Gaz Metan, cum ati aratat la Arad si nu mai spun cum ati aratat azi.

Sunt multumit, rar o sa ma vedeti multumit.. V-am spus de la inceput ca jucam cu niste copii, au jucat joi in cupele europene si am inceput cu niste greseli elementere. Eu ii spun frica, poate nu e frica, poate i-ati vazut pe ei ca sunt imbracati in rosu si albastru si poate la clubul asta sunteti obisnuiti sa respectati echipele mari ale campionatului. Nu exista respect, nu exista frica! Exista antrenament, munca, agresivitate pozitiva, fotbal ofensiv! Nici nu stiu cate mingii ati recuperat astazi in terenul advers. Pentru ca echipele din Romania, chiar si astea importante cum sunt Steaua, CFR, Craiova, nu sunt obisnuite cu presiunea. Continuam sa lucram in modul asta vom fi cea mai placuta surpriza a campionatului. Daca cineva crede ca astazi a reusit mare lucru in afara de atmosfera asta fantastica, va rog sa va bucurati. Puneti muzica la maxim, faceti ce vreti, va distrati pana maine. De maine, revenim la jocul de la Craiova, pentru ca acum cresc pretentiile de la noi, adversarii ne vor trata cu totul altfel. Felicitari, bucurati-va pana maine, de maine ne intoarcem la munca!", a spus Pancu in vestiarul echipei, dupa victoria cu FCSB.