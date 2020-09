Poli Iasi - FCSB, LIVE TEXT de la 21:45 | Ros-albastrii si-au recuperat din titulari pentru deplasarea de la Iasi! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Poli Iasi si FCSB pe www.sport.ro si pe facebook.com/sport.ro.

FCSB vine dupa eliminarea din Europa League, in care a jucat cu o echipa 'improvizata' dupa focarul de coronavirus care a decimat lotul ros-albastrilor.

Inainte de meciul cu Poli Iasi, FCSB a primit o veste buna. 6 titulari au scapat de coronavirus si au facut deplasarea alaturi de lotul lui Mihai Pintilii. Capitanul Tanase, Sergiu Bus, Darius Olaru, Andrei Vlad, Ovidiu Popescu si Andrei Miron sunt jucatorii care au primit rezultate negative la testele Covid-19.

De cealalta parte, Poli Iasi vine dupa victoria din deplasare de la UTA Arad, 2-3. Antrenorul Daniel Pancu a declarat ca echipa sa este favorita in meciul cu FCSB in conditiile in care ros-albastrilor le lipsesc inca multi jucatori importanti.

Echipele probabile

Poli Iasi: Axinte - Onea, Mihalache, Baxevanos, Busu - Vanzo, Breeveld, Passaglia - Platini, Cristea, Calcan

FCSB: Straton - Enache, Miron, Soiledis, Pantiru - Olaru, Ovidiu Popescu, Perianu - Ion, Bus, Tanase