Cornel Dinu si Daniel Pancu si-au anuntat demisiile din Consiliul General al Municipiului Bucuresti! Ce motive au invocat fostii fotbalisti

Cornel Dinu si Daniel Pancu faceau parte din echipa Gabrielei Firea pentru alegerile din 27 septembrie.

Cei doi obtinusera voturile necesare pentru a fi consilieri, dar au decis sa se retraga invocand motive legate de continuare activitatii sportive.

"Decizia mea a venit ca urmare a celor intamplate in ultimele zile. Am fost surprins de componenta anturajului si am realizat ca e mai bine pentru mine sa fac pasul in spate, sa raman la fotbalul meu.

Eu am fost toata viata mea apolitic, am ajutat si partidele de stanga si pe cele de dreapta", a declarat Cornel Dinu pentru Fanatik.

Alte personalitati care se regaseau pe lista de consilieri erau: Elisabeta Lipa, Dumitru Dragomir, Anghel Iordanescu.

Daniel Pancu este in acest moment antrenorul echipei Poli Iasi, echipa aflata pe locul al saptelea al clasamentului, cu noua puncte acumulate.

