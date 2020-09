Nu a uitat de unde a plecat! Cretu, gest superb fata de fanii lui Poli Iasi: "Mi-as dori sa revin candva!" Concursul propus de mijlocasul care a impresionat la nationala

Alexandru Cretu a debutat la echipa nationala a Romaniei.

Alexandru Cretu (28 de ani) a debutat la echipa nationala a Romaniei in meciul contra Austriei. Fotbalistul a tinut sa le multumeasca tuturor pentru felicitarile primite in urma evolutiei sale. Cretu vrea sa faca un gest de suflet pentru suporterii ieseni care nu isi pot permite sa achizitioneze abonamente la meciurile echipei preferate. Acesta doreste sa ofere 10 abonamente pentru suporterii lui Poli Iasi. Fanii vor fi extrasi aleatoriu in urma unei postari pe pagina sa de Facebook.