Poli Iasi va juca impotriva lui Gaz Metan intr-un meci din etapa a treia a Ligii 1. Cele doua echipe au acelasi numar de puncte, 3, avand cate o victorie si cate o infragere. Echipa lui Uhrin are un golaveraj mai bun, 3-2. Poli Iasi este deficitara la acest capitol dupa ce a pierdut cu 0-4 in fata lui FC Botosani, intr-un meci din etapa a doua din campionat. Inainte de acesta partida, ardelenii ocupa locul 6 in clasament, iar echipa antrenata de Pancu este pe 9.

Echipele probabile:

Poli Iasi: Axinte - Cabral, Frasinescu, Baxevanos, Onea - Vanzo, Breeveld, Passaglia, Platini - A Cristea, Popadiuc

Gaz Metan: Buzbuchi - O. Baco, Larie, R. Popa, R. Trif - Droppa, R. Deaconu, Sanoh, Ciocan - Dogaru, Cardoso