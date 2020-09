Raspunsul LPF in cazul amanarii meciului Poli Iasi - FCSB! "Totul depinde de asta!"

Scretarul General LPF, Justin Stefan a vorbit in exclusivitate in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Oficialul de la Liga a vorbit despre explozia cazurilor de COVID de la FCSB. Echipa patronata de Gigi Becali are in total peste 20 de infectati. Justin Stefan a declarat ca meciul de joi din Europa League contra lui Slovan Liberec ar putea fi mutat sambata, iar partida Poli Iasi - FCSB ar putea fi amanata.

"Momentan nu s-a cerut amanarea meciului Poli Iasi - FCSB. Am avut o conversatie telefonica cu Ciprian Paraschiv, presedintele celor de la Iasi. E clar ca acea partida din Liga 1 este legata de reactia pe care o va avea UEFA la ceea ce s-a petrecut la FCSB. In aceasta dimineata ei s-au testat la clinica autorizata EUFA si asteapta rezultatele in cel mai scurt termen. In functie de rezultate vom vedea probabil o decizie de la Forul European si acea decizie va avea un impact asupra partidei din Liga 1.

Nu stiu daca exista explicatii. E clar ca asta este situatia. Astea sunt faptele petrecute acolo. Cred ca trebuie sa depasim acest moment. Este foarte periculos daca intri in contact cu asimptomatici, pana cand virusul se fixseaza in celule dureaza 3-4 zile, dar in aceasta perioada virusul poate fi transmis mai departe. De multe ori cei care iti dau virusul nu am simptome. E clar ca nu e vorba de rea credinta. E clar ca putem ajunge la un moment dat in astfel de situatii. Vedem ce se intampla in alte tari. Lucurile sunt alarmante. Sunt sigur ca vom depasi acest moment. Le acordam tot sprijinul pe care il putem acorda fotbalului romanesc indiferent de culoarea echipei.

Nu cred ca vom avea meciuri amanate in campionat. Din ce am vorbit cu cei de la FCSB, am inteles ca au transmis ieri o cerere de amanare pentru Forul European cu dou zile, cum prevede regulamentul ceea ce inseamna ca aceasta partida ar putea sa se dispute in functie de situatia pe care o vom vedea in urma testelor. In momentul de fata nu vorbim de o amanare din cauza virusului si de o eventuala amanare in cazul in care partida din Europa League se va disputa sambata. Au mai fost si alte situatii in care cluburile din Liga 1 s-au confruntat cu cazuri de covid in noul sezon competitional, insa modul in care a fost modificat protocolul MTS ne permite sa desfasuram aceasta competitie", a declarat Justin Stefan pentru PRO X.