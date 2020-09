Pancu, impresionat de hat-trick-ul lui Andrei Cristea! "Este legenda acestui club!" Cu cine l-a comparat pe atacantul de 36 de ani

Andrei Cristea a reusit primul sau hat-trick dupa 16 ani.

Antrenorul celor de la Poli Iasi a vorbit, dupa meciul cu FCSB, despre evolutia buna a experimentatului jucator. Daniel Pancu l-a comparat cu Stefan cel Mare si a punctat ca isi doreste sa-l mai vada jucand inca cel putin 3 ani.

"Este rodul modului in care se pregateste. La mine nu exista varsta, faptele nu ti le ia nimeni, cum nici pe ale mele, ca jucator, nu le ia nimeni. El poate stie sau nu stie, in mod normal, la Arad nu trebuia sa faca parte din lotul nostru pentru acea deplasare. Era modul in care se antrena. A avut antrenamente cu 3 metri de sprint. Le-am spus in vestiar, de la inceput, ca o sa ii tratez pe toti egal.

Am un respect deosebit pentru jucatorii cu o cariera in spate. A inteles foarte bine acest lucru, s-a transformat, s-a implicat total in antrenamente si a demonstrat ca si la 36 de ani, daca vrei cu adevarat, poti. Sper sa o tina tot asa, sa mai joace inca 2-3 ani pentru Poli Iasi, pentru ca e legenda acestui club, dupa revolutie. Eu i-am spus 'Stefan cel Mare', fara sa fiu deloc ironic", a declarat Pancu dupa victoria cu 5-2 in fata celor de la FCSB.