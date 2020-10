Daniel Pancu trage semnalul de alarma dupa ce a fost UMILIT de Astra: "Astept mai mult interes si din partea autoritatilor locale"

Poli Iasi a pierdut in fata Astrei Giurgiu cu 0-4.

Moldovenii au facut deplasarea fara mai multi jucatori esentiali. Pancu, a recunoscut ca la echipa sunt probleme mari si cere mai multa implicare din partea autoritatilor locale.

"Daca te uiti pe rezultat, e unul catastrofal, am primit patru goluri. Ca joc, in multe momente i-am dominat pe cei de la Astra. Cel mai bun jucator a fost Lazar. Cred ca faptul ca a fost eliminat si un jucator de la ei a dus la o relaxare a noastra.

Din nou primim gol dintr-o faza fixa. O mare problema a noastra la marcaj, la agresivitate. Mergem, ne facem jocul, ne creem ocazii. Suntem lipsiti de rautate in fata portii, pentru ca valoarea unui jucator, acolo se vede cel mai bine.

Noi ne numaram mortii si ranitii. Sa ne adunam, sa ne recuperam jucatorii accidentati. Stiti foarte bine ca avem foarte multe absente. Eram intr-un moment foarte bun cand au venit aceste accidentari.

Astept mai mult interes si din partea autoritatilor locale la Iasi, pentru ca pare o echipa parasita in aceste momente. De cand am venit cei noi, parem asa... Bine, au fost si alegerile, au avut alte preocupari. Sper ca aceste lucruri sa se rezolve cat mai repede, pentru ca nu voi putea cere la nesfarsit de la jucatori implicare totala in antrenamente", a spus Pancu.

Poli Iasi este pe locul 12 in clasament cu 9 puncte dupa 8 etape.