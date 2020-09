Explicatia lui Cornel Dinu pentru cele 4 schimbari efectuate de FCSB in meciul cu Poli Iasi: "De la palat poate. E un behait care se transmite si prin telefon!"

FCSB a pierdut cu 2-5 in fata lui Poli Iasi, intr-un meci din etapa a cincea din Liga 1.

MM Soica a primit un apel telefonic in timpul meciului, iar in minutul 28, FCSB a efectuat 4 schimbari o data. Cana, Sut, Istrate si Adrian Petre au fost schimbati cu Miron, Florin Tanase, Sergiu Bus si Darius Olaru. Cornel Dinu a declarat ca cei 4 introdusi ar fi trebui sa joace de la inceput. De asemenea, el credde ca acele 4 schimbari au fost comandate de finantatorul Gigi Becali.

"Fac patru schimbari in minutul 28. Acesti baieti se pare ca au venit de la infirmerie (n.r. - cei intrati in minutul 28). De ce e nevoie sa ii tin pe banca si sa ii bag in minutul 28, cand pot sa intru din secunda unu cu ei? Acolo nu exista nicio logica la ceea ce se intampla. Nu stiu de unde e. De la palat poate, de la behaitul de pe delusorul lui Pandele, din spatele stadionului, dar e un behait care se transmite si prin telefon", a declarat Cornel Dinu pentru TelekomSport.