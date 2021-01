EXCLUSIV | Mircea Lucescu poate salva Dinamo de la faliment! Antrenorul vrea sa cumpere un jucator al "cainilor"

Dinamo trece printr-o grava criza financiara si organizatorica, iar fostii jucatori cauta metode sa o ajute.

Cel mai titrat club in activitate din Liga 1 ar fi acumulat datorii de peste 6 milioane de euro, gradul de indatorare dublandu-se dupa prealuarea pachetului majoritar de actiuni de catre spaniolul Pablo Cortacero, in august 2020. Cu supravietuirea lui Dinamo atarnand de un fir de ata, doar cu ajutorul dat de programul DDB, de fostul presedinte Nicolae Badea si cu o rata din drepturile tv urmand sa fie achitata in zilele urmatoare, clubul poate primi o gura de oxigen din partea unui idol din Stefan cel Mare.

Mircea Lucescu, antrenorul lui Dinamo Kiev si membru DDB, ar dori sa plateasca 500.000 de euro pentru Deian Sorescu si sa ajute clubul sau de suflet, desi "alb-albastrii" nu au platit in acest sezon pentru niciunul dintre jucatorii adusi. Fotbalistul de 23 ani a acceptat, in urma cu cateva zile, sa semneze un nou contract cu Dinamo, pe un salariu mai mic si cu un an in plus de angajament. Gestul a fost apreciat de fanii dinamovisti, in conditiile in care vicecapitanul echipei putea pleca liber de contract si era curtat de CSU Craiova si CFR Cluj. Sorescu a fost inclus de selectionerul Mirel Radoi pe lista suplimentara de jucatori anuntata pentru mai multe meciuri oficiale din 2020 si are doua selectii la reprezentativa U21, fiind, in acest moment, cel mai vandabil jucator al "cainilor". El poate evolua pe posturile de fundas, mijlocas si extrema dreapta, are una dintre cele mai bune capacitati de efort dintre jucatorii din Liga 1 si este evaluat la 1 milion de euro.

De asemenea, Lucescu, care a jucat pentru "caini" (1963-1965, 1967-1977, 1990) si a antrenat-o pe Dinamo (1985-1990), ar dori sa ii propuna patronului Igor Surkis sa semneze un protocol de colaborare intre Dinamo Bucuresti si Dinamo Kiev, in urma caruia ucrainenii sa imprumute in Liga 1 mai multi jucatori tineri si liderul din Premier Liha sa aiba intaietate la transferul fotbalistilor din Stefan cel Mare. Kievenii au un lot imens, cu peste 40 de jucatori, iar multi jucatori tineri nu prind nici macar foaia de 20 de jucatori si nu pot progresa, dar pot fi o solutie excelenta pentru Dinamo, care are un efectiv restrans. De-a lungul timpului, la Dinamo Kiev au mai evoluat romanii Florin Cernat (2001-2007, 2009), Tiberiu Ghioane (2001-2011) si Cristian Irimia (2005-2006), iar acum Tudor Baluta este imprumutat de clubul englez Brighton& Hove Albion.