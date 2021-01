BREAKING NEWS | Lovitura pentru Pablo Cortacero! Societatea care detine pachetul majoritar de actiuni de la Dinamo ramane FARA CONTURI in banca: notificarea primita de club

Dinamo nu mai scapa de probleme. Firma care detine pachetul majoritar de actiuni al clubului a primit o somatie din partea bancii.

Societatea Lotus, reprezentata de Pablo Cortacero, a primit o notificare din partea First Bank cu privire la inchiderea mai multor conturi pe care le are deschise la aceasta institutie.

Potrivit Pro Sport, banca respectiva a instiintat clubul Dinamo ca in termen de 30 de zile va inchide conturile si au prezentat obligatiile pe care le au posesorii.

Conform sursei citate, First Bank a luat aceasta decizie pentru a evita un eventual litigiu cu privire la dreptul de semnatura al oficialilor de la Dinamo care au scos bani din banca.

"Prin prezenta va instiintam despre faptul ca First Bank S.A., in conformitate cu prevederile Conditiilor Generale de Afaceri ale Bancii, a decis incetarea relatiei contractuale cu dvs. si, in consecinta, inchiderea tuturor conturilor, cardurilor si incetarea furnizarii tuturor serviciilor bancare de care beneficiati in prezent de la banca, in termen de 30 de zile de la data prezentei notificari", se arata in documentul trimis clubului Dinamo, facut public de Pro Sport.

Sursa foto: Pro Sport