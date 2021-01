Octavian Popescu i-a impresionat pana si pe rivali! Un fost antrenor de la Dinamo il considera mai bun decat Ianis Hagi sau Mihaila: "E pariul meu"

Mijlocasul de 18 ani al FCSB-ului a avut evolutii foarte apreciate in acest sezon de Liga 1.

Fotbalistul venit de la Craiova din postura de jucator liber de contract a fost folosit de Toni Petrea in 12 meciuri in Liga 1 in acest sezon si a reusit sa ii rasplateasca increderea antrenorului sau oferind sase pase decisive.

Desi Ianis Hagi a facut meciuri foarte bune in acest inceput de an la Rangers, iar Valentin Mihaila a marcat primul gol la Parma, Octavian Popescu a reusit sa le ia fata celor doi in viziunea fostului coordonator al Centrului de Copii si Juniori de la Dinamo, Gabi Raduta.

Fostul antrenor dinamovist a dezvaluit ca este mai impresionat de jucatorul FCSB-uli decat de Hagi sau Mihaila. De asemenea, Raduta considera ca faptul ca are doar 18 ani este un avantaj urias pe care il are Popescu fata de cei doi.

"Imi place mult asta mic de la Steaua (FCSB), Octavian Popescu. Are niste calitati fantastice, o liniste in joc si o maturitate nespecifica varstei, adica in momentul in care la 18 ani faci diferenta, cum este el in momentul de fata… Si vedeti ca domnul Becali procedeaza corect, cum a procedat si cu ceilalti jucatori. Il forteaza sa joace, chiar daca alti jucatori, in momentul de fata, pentru a-si atinge obiectivele, sunt mult mai puternici decat el, vede un potential mare in acest copil si ii da sansa sa evolueze meci de meci.

Acest copil, evoluand meci de meci, o sa creasca, dar are si capacitatea sa poata sa faca lucruri. Ati vazut, in ultimele meciuri, a scos vreo trei lovituri de la 11 metri. Au castigat puncte.

Pe copilul asta de la FCSB pariez. In primul rand, varsta e un avantaj. E mai mic decat ei (Hagi si Mihaila) cu 2-3 ani. Calitatea fotbalistica, pozitia pe care o joaca in teren, adica sunt jucatori rari care fac diferenta, care dribleaza, care au ultima pasa, executie. De asta consider ca el va ajunge… el este pariul meu!", a spus Gabi Raduta potrivit ProSport.