Lovitura TERIBILA primita de Tudor Baluta la Dinamo Kiev! Visa sa fie anul lui, dar s-a accidentat serios si e OUT pana la primavara

Folosit putin in 2020 atat la Ado Den Haag, cat si la Dinamo Kiev, Baluta spera sa-si dea restart in 2021.

Pustiul de 21 de ani s-a accidentat in cantonamentul din Dubai. Are fractura de stres la unul dintre metatarsiene, iar medicii lui Dinamo i-au imobilizat piciorul pentru 6 saptamani. Baluta trebuie sa mearga in carje in perioada urmatoare, abia apoi sa inceapa recuperarea. Cel mai probabil, Baluta va reveni pe teren abia la finalul lui martie!



Tudor Baluta a jucat doar 10 meciuri tot anul 2020 pentru echipa U23 a lui Brighton, Ado (unde a fost imprumutat) si Dinamo Kiev. Si la echipa lui Lucescu e cedat temporar de Brighton.