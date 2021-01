Cortacero, gata de RAZBOI dupa ce Serdean a fost demis de la Dinamo! Ce a putut sa faca spaniolul 

Situatia de la Dinamo este din ce in ce mai delicata, iar ultimul gest al lui Cortacero ar putea declansa un adevarat razboi.

Decizia de a-l demite pe Dorin Serdean de la conducerea clubului l-a infuriat pe Pablo Cortacero, care a cerut ca toate actele semnate de presedintele Consiliului de Administratie al clubului, Constantin Eftimescu, sa fie revocate, inclusiv decizia demiterii lui Serdean.

Cortacero a redactat un document prin care decide cele mentionate mai sus si il repune pe Serdeean in functia de presedinte executiv al clubului, motivand ca decizia luata "este o fapta cu iz penal", anunta ProSport.

"- Se revoca toate documentele semnate de domnul Eftimescu Constantin incepand cu data de 27.11.2020 si pana in prezent;

- Se revoca decizia nr. 146/21.01.2021 semnata de domnul Eftimescu Constantin privind incetarea contractului de munca al domnului Serdean Pavel Dorin;

- Se confirma domnul Serdean Pavel Dorin in functia de Presedinte Executiv al societatii Dinamo 1948 SA;

- Se confirma domnul Serdean Pavel Dorin in calitate de reprezentant al societatii Dinamo 1948 SA, in relatia cu orice banca, inclusiv First Bank, avand drept de semnatura cu puteri depline si fiind imputernicit sa opereze conturi bancare;

- Se confirma domnul Serdean Dorin in calitate de reprezentant al societatii Dinamo 1948 SA, in relatia cu Liga Profesionista de Fotbal si Federatia Romana de Fotbal", se arata in documentul semnat de Cortacero.

DDB contraataca actul lui Cortacero punctual, cu argumente valide prin care contesta cererea spaniolului.

"- Nu exista numar de inregristrare la club pe actul semnat de Pablo Cortacero.

- S-a folosit stampila societatii, care se afla la Dorin Serdean, desi acesta trebuia sa o predea la club, in urma deciziei pe care acesta a acceptat-o si pentru care a semnat cu o zi in urma.

- Pablo Cortacero semneaza ca si presedinte al Consiliului de Administratie, desi a luat act ca a fost inlatura din aceasta functie, dovada fiind faptul ca a contestat-o. Decizia ramane valabila si produce efecte pana se stabileste altceva legal.

- Nu se pot revoca acte semnate de altcineva anterior datei in care se cere revocarea lor!

- O persoana (in speta Dorin Serdean) nu poate fi confirmata intr-o functie a unei societati daca acelei persoane i-a fost desfacut contractul de munca anterior confirmarii.

- Nu poti sa confirmi un reprezentant al societatii pe o functie fara un Consiliu de Administratie".