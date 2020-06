EXCLUSIV | Dinamo poate redeveni club departamental! Solutia neasteptata pentru salvarea clubului

„Cainii” pot avea stadion nou si pot reveni la vechea sigla.

Ionut Negoita incearca sa vanda Dinamo de ani de zile, iar in ultimul an an trecut prin negocieri ratate cu Adrian Martian, Claudiu Florica, Abu Dhabi Business Development, Mircea Rednic, Viorel Catarama si spaniolul Herminio Menendez. Afaceristul a cerut 1 leu pentru pachetul de actiuni, plus plata datoriilor, suma de 2-3 milioane de euro speriindu-i insa pe potentialii cumparatori. De aceea, cele mai mari sanse sunt ca clubul sa revina in randul celor ajutate de o entitate a statului roman. Daca liberalul Dan Cristian Popescu, actualul viceprimar al Sectorului 2 din Bucuresti, va castiga functia de primar la alegerile locale din toamna acestui an si va reusi sa coaguleze o majoritate confortabila in Consiliul Local, atunci Dinamo isi poate schimba in sfarsit proprietarul. Politicianul Popescu ar urma sa propuna ca Dinamo sa intre pe orbita Primariei de sector, care sa colaboreze cu MAI pentru a asigura o infrastructura sportiva de calitate pentru club.

S-A IMPLICAT DEJA IN PRELUAREA SI RECONSTRUCTIA STADIONULUI

Viceprimarul a declarat deja ca institutia sa negociaza cu Nicolae Badea si este pregatita sa ii ofere avantaje fostului actionar dinamovist pentru a renunta la drepturile asupra bazei sportive din Stefan cel Mare. Cel mai probabil, lui Badea i se va oferi alte spatii comerciale in sector pentru a renunta la dreptul de administrare pe perioada nedeterminata asupra stadionului si bazei sportive din Stefan cel Mare. Primaria ar urma sa investeasca pana la 30 de de milioane de euro in baza sportiva, adica in refacerea celor patru terenuri din Stefan cel Mare (Sintetic, „Florea Dumitrache”/Victoria, Terenul 2 de antrenament/"Piti Varga" si Velodrom) si in constructia unui hotel pentru cantonament, pe locul fostei cazarme militare, iar CNI sa construiasca un stadion de 20.000 de locuri, fara pista de atletism.

Daca nu se va ajunge la un acord cu Nicolae Badea, atunci locatiile luate in calcul pentru a construi temporar pentru Dinamo o arena mai mica, de 5.000 de locuri, pentru meciurile de campionat cu asistenta mai redusa, sunt actualele stadione din Colentina (Daco-Getica), fosta ICSIM/Automatica (pe care functioneaza acum Verde Stop Arena si adapostul canin Planeta HamHam), Termo/Venus (Calea Floreasca, colt cu Fabrica de Glucoza), Tiriac Arena (Pantelimon, fost Granitul), Faur (iesirea spre comuna Pantelimon, pe care a jucat divizionara secunda Metalul Bucuresti), Vointa (aflata in propriatatea lui Ilie Nastase si inchiriata de Ciprian Marica) sau FRB (Sos. Morarilor). La nevoie, ar putea fi folosite chiar un teren viran de la intersectia A3 cu Sos. Petricani, cel al unui depou al societatii de transport sau cel al unei fabrici dezafectate pentru ridicarea unei arene moderne, micute si cochete.

DINAMO, FINANTATA PE MODELUL CRAIOVEI

Pentru finantarea clubul, Popescu ar urma sa urmeze modelul CS „U” Craiova, acolo unde autoritatile locale se ocupa de infrastructura si afaceristi apropiati si de incredere s-au implicat financiar pentru sustinerea echipei. Edilul vrea sa aduca alaturi de el un milionar bucurestean, cu o afacere prospera, dar si, in calitate de sponsori, o multinationala care activeaza in comert si alte cateva zeci de afaceri locale mai mici. Planul actualului viceprimar al Sectorului 2 are mari sanse de reusita, in conditiile in care alegerile se desfasoara intr-un singur tur de scrutin, iar sondajele il dau ca favorit in fata contracandidatilor Mihai Toader (PSD, actualul primar), Radu Mihaiu (USR) / Adrian Albu (PLUS), Mihail Neamtu (PMP) si Neculai Ontanu (Pro Romania, primar timp de 4 mandate, care a scapat de un dosar de luare de mita pentru ca faptele s-au prescris). Noua conducerea ar vrea sa schimbe sigla si sa revina la vechiul logo cu „D”-ul clasic dinamovist, dar si sa coopteze mai multe foste glorii in conducerea tehnica, administratie si pe posturi onorifice.

„PROFU’ DE MATE” ESTE UN MARE FAN AL LUI DINAMO

De asemenea, preluarea ar fi o simpla formalitate, pentru ca el are o relatie de prietenie cu Robert Negoita, primarul Sectorului 3 si fratele patronului lui Dinamo, cu Alexandru David, fost presedinte al „cainilor” si actualul sef al Departamentului de Comunicare de la Primaria Sectorului 3, dar si cu oameni din galeria dinamovista, care ar urma sa primeasca un pachet minoritar de actiuni si sa fie cooptati in luarea deciziilor. In ultimii ani, acesta a fost vazut la multe meciuri desfasurate in Stefan cel Mare si, intre timp, si-a facut si card de membru „Actionar DDB”, in februarie 2020, chiar inaintea derby-ului cu FCSB. „Jucatorii mei preferati sunt Dorinel Munteanu, Raducioiu, Mateut si Marius Niculae. Am fost la multe meciuri in galeria lui Dinamo. Ma inteleg bine cu membrii din galerie, cunosc multi oameni din Sectorul 2, inclusiv din PCH, pentru ca traiesc aici de peste 40 de ani", declara Popescu.

CINE E D.C. POPESCU?

Dan Cristian Popescu (44 ani) este cunoscut locuitorilor din Sectorul 2 din afisele electorale in care se prezinta ca „Profu’ de Mate”. Acesta este nascut intr-o familie ale carei radacini provin din vechea familie romaneasca Babeanu, care a ctitorit Biserica Icoanei, fiind fiul lui Nicolae Popescu, membru corespondent al Academiei Romane, creator de scoala matematica, si al Elenei Liliana Popescu, profesor universitar la Facultatea de Matematica din cadrul Universitatii Bucuresti si cunoscut poet.

El este licentiat la Facultatea de Matematica si Informatica - Universitatea Bucuresti, iar ulterior a beneficiat de o bursa a Congresului SUA si am urmat studii post-universitare in Stiinte Politice si Relatii Internationale la George Washington University, devenind si doctor in economie la ASE. El a urmat cursuri post-universitare la Colegiul National de Aparare, Institutul Diplomatic Roman si Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazu”, iar profesional a activat in domeniul publicitatii, consultantei in afaceri, administratiei si investitiilor.

Ca politician, a activat in cadrul PNL (1990-1991), PNTCD (1991-2001 / prim-vicepresedinte al organizatiei de tineret a partidului), PNL (2004-2012 / presedinte al filialei de sector), Forta Civica (2012-2014 / vice-presedinte al partidului, deputat de Bucuresti, din partea Aliantei Romania Dreapta, formata din PDL, FC si PNTCD) si PNL (2014-prezent, in urma fuziunii dintre PNL si PDL, cu absorbirea ultimului / locul al doilea la alegerile locale din 2016, devine viceprimar al Sectorului 2, in acelasi an).