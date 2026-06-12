Mama antrenorului de la Inter Milano, Mariana Chivu , a luat parte recent la un eveniment comemorativ organizat pe stadionul din Reșița . Acțiunea i-a fost dedicată lui Dan Firițeanu , fostul antrenor și profesor decedat în 2023. Cu această ocazie, mama actualului tehnician al formației Inter Milano a vorbit în fața tinerilor fotbaliști locali aflați la început de carieră.

Cuvinte de încurajare pentru juniori

În timpul intervenției sale, Mariana Chivu a amintit despre sprijinul pe care Dan Firițeanu l-a oferit familiei sale, în special după pierderea soțului ei, Mircea Chivu, la sfârșitul anilor '90.

„Îmi face o deosebită plăcere să iau parte la memorialul domnului Dan Firițeanu. Este al treilea an când, cu o oarecare mâhnire, trebuie să vin pe acest stadion. A fost pentru noi ca un părinte, după decesul soțului meu. S-a ocupat foarte mult de Cristi și a contribuit mult la ceea ce a ajuns el, la un moment dat. Vouă nu vă urez decât multă sănătate, baftă.

Trebuie să fiți conștienți că atunci când pășiți pe teren trebuie să dați totul. Nu vă mulțumiți cu jumătăți de măsură și astfel veți fi răsplătiți înzecit pentru ceea ce veți face”, a transmis Mariana Chivu.

Familia Chivu păstrează o legătură strânsă cu fotbalul din Valea Domanului, Mariana activând neîntrerupt în cadrul clubului CSM Reșița din anul 1975.