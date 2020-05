Vesti bune la Dinamo! Jucatorii au iesit din cantonament, iar conducerea a REZOLVAT o situatie delicata! "Eram convins ca se rezolva"

Dinamo este prima echipa care isi incheie cantonamentul si este pregatita pentru reluarea sezonului.

Dinamo a efectuat un cantonament la Saftica, in vederea reluarii Ligii 1. Jucatorii s-au antrenat incepand cu data de 15 mai, iar campionatul poate reveni mai repede decat se credea dupa anuntul presedintelui, Klaus iohannis.

Adrian Mihalcea, antrenorul 'cainilor', a tras primele concluzii dupa acest cantonament. "Am avut o perioada de pregatire benefica echipei dupa o pauza impusa de doua luni. A fost o perioada in care pe langa antrenamentele zilnice au fost si foarte multe discutii, am reusit sa ne cunoastem mai bine.

Baietii au venit cu o conditie fizica buna. Am facut trei testari pentru coronavirus, toate negative. Am reusit sa conssruim destul de bine antrenamentele. A trebuit sa tinem cont de masuri, dar a fost benefic pentru echipa.", a spus Mihalcea intr-un interviu pentru pagina de Facebook a clubului.

Antrenorul este fericit dupa ce conducerea a reusit sa prelungeasca intelegerile mai multor jucatori. Printre acestia se numara Mrzljak, Fabbrini, Montini si Puljic. "Eram ferm convins ca se va rezolva, drept dovada ca lucrururile stau bine in momentul de fata.", a spus Mihalcea pentru Telekom sport.