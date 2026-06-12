Lupta pentru Balonul de Aur din acest sezon va fi una aprigă pentru că în această vară are loc și Cupa Mondială 2026. În anii anteriori, ceea ce s-a întâmplat la turneul final a influențat enorm ierarhia pentru Balonul de Aur și chiar și câștigătorul.

Ultimul Balon de Aur a fost câștigat de Ousmane Dembele, după stagiunea 2024-2025, încheiată perfect pentru francez și pentru PSG. Și în sezonul 2025-2026 tot Dembele pare unul dintre favoriți, pentru că parizienii au mai câștigat un trofeu al Ligii Campionilor, dar situația se poate schimba după Cupa Mondială.

Publicația GOAL face un top al jucătorilor cu cele mai mari șanse să câștige Balonul de Aur, dacă vor câștiga și turneul final mondial alături de naționalele lor.

Vitinha, locul 4 în topul jucătorilor favoriți la Balonul de Aur, dacă triumfă la Cupa Mondială 2026

În afara podiumului, pe locul 4, este trecut de jurnaliștii de la GOAL - Vitinha (Paris Saint-Germain), dar el are nevoie de un parcurs impecabil alături de naționala Portugaliei. În întrecerea 2025-2026, el a reușit șapte goluri și 10 pase decisive, dar trebuie remarcat și faptul că a mai câștigat o Ligă a Campionilor acum, un titlu în Ligue 1, dar și Supercupa Europei.

Pe 3 e trecut Lamine Yamal (Barcelona), care poate avea un parcurs de vis alături de Spania, văzută de mulți specialiști ca principala favorită la cucerirea Cupei Mondiale 2026, după ce ibericii au câștigat și Campionatul European.

În ediția 2025-2026, el are 25 de goluri, 20 de pase de gol, dar se poate lăuda și cu câștigarea titlului în La Liga, cât și a Supercupei Spaniei.

Yamal e cotat cu șansa a 3-a, Dembele e pe 2. Kane, favoritul numărul 1!

Culmea, pe 2 este trecut Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), chiar dacă a cucerit o nouă Ligă a Campionilor, dar a triumfat și în Ligue 1. El are 19 goluri și 12 pase decisive în 2025-2026, dar și el e favorit la câștigarea Cupei Mondiale, Franța fiind văzută cu mari șanse de succes.

Locul 1 în ierarhia favoriților este Harry Kane (Bayern Munchen), care are 66 de goluri și șapte pase decisive în 2025-2026, iar la nivelul succesului cu echipa de club s-a impus în Bundesliga, Cupa Germaniei și Supercupa Germaniei. Anglia nu este mare favorită la cucerirea Cupei Mondiale, dar anumiți specialiști cred că ar putea face o oarecare surpriză la ediția din 2026.