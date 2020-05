Raspuns categoric cu privire la o posibila investitie la Dinamo! Un fost finantator din Liga 1 nici nu vrea sa auda de asa ceva: "Am facut o greseala enorma!"

Din articol Negocierile pentru Dinamo continua

Adrian Porumboiu, fostul arbitru si finantator al echipei Vaslui, a dezvaluit ca va ramane doar un privitor al fotbalului.

Porumboiu spune ca nu va mai investi niciodata in fotbalul din Romania, greseala pe care a facut-o cu Vaslui fiind invatatura de minte.

Fostul finantator al echipei din Vaslui a fost intrebat de ce nu investeste la Dinamo, club care este scos la vanzare de Ionut Negoita, insa raspunsul lui Porumboiu a fost unul categoric:

"Nu ma intereseaza si nu ma va interesa niciodata vreo alta echipa de fotbal. Sincer, nu am niciun punct comun ca sa ma apropii macar de Dinamo sau de Steaua. Ce-am facut, am facut pentru Vaslui. Am crezut in mintea mea ca fac ceva pentru Vaslui si ii scot un pic in fata, dar am platit scump indrazneala asta a mea. La fotbal doar privitor cand si cand.

Am facut o greseala enorma crezand ca pot sa fac din Vaslui… Nu am ce sa le reprosez celor de aici. Imi reprosez mie ca am ales cei mai prosti si cei mai cretini conducatori pe care puteam sa-i apropii vreodata pe langa mine”, a spus Adrian Porumboiu pentru Realitatea Sportiva.

Robert Thomas, reprezentant DDB, a dezvaluit faptul ca investitorul spaniol este asteptat sa livreze clubului 500.000 de euro:

"Daca se concretizeaza ceva, e vorba despre acest imprumut de 500 000 de euro, inseamna ca sunt in regula. Inca nu au venit banii, vorbim despre un imprumut care urmeaza sa se concretize", a spus Robert Thomas la PRO X.