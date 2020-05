"Dinamo nu va avea probleme! Nu ajunge in Liga 4!" Anamaria Prodan le da sperante fanilor dinamovisti. Motivul pentru care toate negocierile au picat pana acum

Dupa mai multe tentative esuate, Ionut Negoita nu a ajuns la o intelegere cu grupul de investitori din Spania, iar Dinamo a ramas in continuare fara un investitor serios.

Anamaria Prodan s-a declarat de multe ori un fan al echipei din Stefan cel Mare si considera ca situatia de la club se va rezolva in curand.

"Cred ca Dinamo nu o sa aiba probleme, nu o sa mearga in Liga 4. Cineva trebuie sa vina cu bani langa clubul asta. Trebuie bani multi, intr-adevar, nu e o joaca, dar se va gasi cineva. Mi-e greu sa cred in asta, ca suporterii pot tine un club ca Dinamo. E o chestie de moment", a declarat Anamaria Prodan pentru Telekom Sport.

De asemenea, ea crede ca numeroasele negocieri pe care Ionut Negoita le-a refuzat, au speriat alti potentiali cumparatori.

"Am vorbit de foarte multe ori pentru Dinamo, dar de fiecare data apar lucruri in presa si e o mare problema. Cand lucrurile astea apar in strainatate, ca s-au certat, ca fiecare parte declara altceva, e normal ca exista ezitari", a declarat impresarul roman.