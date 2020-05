Ajutor nesperat pentru FCSB, Dinamo sau Rapid! Cluburile pot solicita bani publici pe timpul starii de alerta: anunt de ULTIMA ORA facut de AFAN 

Din articol Ajutor pentru echipele de fotbal

AFAN anunta cluburile ca pot apela la ajutoare chiar si pentru plata salariilor.

Cluburile de fotbal au primit vestea din partea AFAN, care anunta printr-un comunicat ca acestea pot solicita sprijin pe timpul starii de alerta 'inclusiv pentru cheltuielile de natura salariala'.

"AFAN informeaza structurile sportive ca, pe durata starii de alerta, au posibilitatea de a primi sprijin de la autoritatile locale, inclusiv pentru cheltuielile de natura salariala, conform art.43, alin.2 din Legea 55/2020.

Recomandam cluburilor interesate sa contacteze autoritatile locale, in vederea obtinerii unor informatii suplimentare cu privire la modul in care ar putea fi accesate eventualele fonduri", se arata in comunicatul Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania.

Potrivit articolului mentionat de AFAN: "Pe durata starii de alerta, in scopul sustinerii structurilor sportive, definite conform Legii nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile administratiei publice locale pot aproba, prin hotararea consiliului local si/sau judetean, dupa caz, diverse forme de sprijin pentru finantarea cheltuielilor de functionare sau de natura salariala ale structurilor sportive care isi au sediul pe raza administrativ-teritoriala ale acestora.

In cazul acestor forme de sprijin, pe durata starii de alerta, nu sunt aplicabile prevederile legale privind ajutorul de stat si prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare."

In cazul cluburilor din Bucuresti, acestea pot fi sprijinite de primarii. Rapid poate beneficia de ajutor din partea Primariei Sectorului 1, in timp ce Dinamo ar putea solicita bani de la Primaria Sectorului 2, unde se afla stadionul echipei.

FCSB ar putea sa ceara si ea ajutor Primariei Sectorului 4, loc in care echipa are baza de pregatire din Berceni.

