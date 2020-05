Negocierile pentru Dinamo continua! Dezvaluirile reprezentantului DDB: "Ne vom ocupa sa preluam clubul de la Negoita cat mai repede! 

Telenovela "vanzarea lui Dinamo" continua.

Robert Thomas, reprezentat DDB, a explicat ca investitorul spaniol ar urma sa livreze in contul clubului 500 de mii euro ca dovada ca intentioneaza sa cumpere echipa din Stefan cel Mare.

"Am facut eforturi sa atragem investitori seriosi, de aceea am avut anumite dubii care s-au adeverit. Daca se concretizeaza ceva, e vorba despre acest imprumut de 500 000 de euro, inseamna ca sunt in regula. Inca nu au venit banii, vorbim despre un imprumut care urmeaza sa se concretize. S-a vorbit de suporterii care au salvat-o pe Dinamo in presa internationala. Vrem sa atragem investitori seriosi. Suntem pregatiti sa mai platim, insa pana nu se clarifica lucrurile legate de investitorul acestuia si interventia lui. S-a cerut garantia si din partea noastra si a clubului sa vorbim cu cineva care poate arata o suma de bani", a spus Robert Thomas pentru PRO X.

Tot el a declarat ca datorita interventiei suporterilor un investitor poate negocia acum pentru Dinamo si ca salariile pe lunile februarie si martie au fost platite din banii lor.

"Daca un investitor poate negocia acum pentru Dinamo, este datorita faptului ca suporterii au intervenit in salvarea clubului. Am reusit sa platim salariile pe februarie-martie, daca nu reuseam asta, se ajungea la faliment", a declarat reprezentantul DDB.

De asemenea, suporterii lui Dinamo sunt convinsi ca Ionut Negoita nu va mai ramane la club si ca zvonurile ca nu ar vrea sa cedeze echipa unui alt investitor sunt doar minciuni.

"Nu exista niciun dubiu in privinta faptului ca Ionut Negoita nu va mai ramane la Dinamo. Noi ne vom ocupa de lucrul acesta, sa preluam Dinamo cat mai repede. El nu mai vrea de foarte mult timp sa fie acolo, dar inca este. Este o legenda ca se joaca de-a vanzarea si atrage investitorii la discutii. Prunea a ales sa isi rezolve singur problemele, sunt lucruri la care trebuie sa fie si el atent, noi ne ocupam de salvarea lui Dinamo, nu ne putem ocupa de salvarea lui Prunea", a spus Robert Thomas.