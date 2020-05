"Sustin acest proiect!" O noua bijuterie de stadion in Liga 1? Ionut Stroe a vorbit despre situatia stadionului "Dinamo! Cand vor incepe lucrarile de modernizare

Ionut Stroe a vorbit despre situatia stadionului din Stefan cel Mare.

Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a vorbit despre situatia stadionului din Stefan cel Mare. Stadionul avea sanse foarte mari sa fie construit de la 0, la fel cum s-a intamplat cu stadioanele din Ghencea, Giulesti si Arcul de Triumf. Ionut Stroe a spus ca in momentul in care problemele judiciare se vor termina, stadionul din Stefan cel Mare va intra in procesul de modernizare.

"Stadionul Dinamo a fost inclus in proiectul EURO 2020 si ar fi trebuit sa fie refacut ca celalate trei stadioane. Din cauz unor probleme juridice, stadionul Dinamo nu a putut sa fie inclus. Nu am cum sa ma implic.

Cand instantele vor decide cine va castiga acest proces si regimul juridic, atunci acest stadion va putea fi introdus in programul EURO. Eu sustin acest proiect si nu am nicio problema ca sa introducem acest stadion pentru a fi refacut", a declarat Ionut Stroe pentru Prosport.