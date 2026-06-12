Ce decădere! Francezul de 40 de milioane de euro pleacă în MLS la doar 29 de ani

Allan Saint-Maximin își va continua cariera în MLS. Francezul în vârstă de 29 de ani a ajuns la un acord cu Charlotte FC, iar mutarea este deja rezolvată.

Francezul de 40 de milioane de euro pleacă în MLS la doar 29 de ani

Anunțul a fost făcut de Fabrizio Romano, care a folosit celebrul „Here we go” pentru a confirma transferul.

„Charlotte FC a ajuns la un acord pentru transferul lui Allan Saint-Maximin din postura de jucător liber de contract. Contract pe trei ani, iar vizita medicală a fost deja efectuată la Londra”, a transmis jurnalistul italian.

În perioada petrecută la Newcastle United, Saint-Maximin era evaluat la 40 de milioane de euro și era considerat unul dintre cei mai spectaculoși jucători din Premier League.