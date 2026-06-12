Ce decădere! Francezul de 40 de milioane de euro pleacă în MLS la doar 29 de ani

Ce decădere! Francezul de 40 de milioane de euro pleacă în MLS la doar 29 de ani Fotbal extern
SPORT.RO
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Cotat la 40 de milioane în urmă cu patru ani, francezul va ajunge în campionatul din SUA.

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Allan Saint-MaximinNewcastlecharlotte fc
Din articol

Allan Saint-Maximin își va continua cariera în MLS. Francezul în vârstă de 29 de ani a ajuns la un acord cu Charlotte FC, iar mutarea este deja rezolvată.

Francezul de 40 de milioane de euro pleacă în MLS la doar 29 de ani

Anunțul a fost făcut de Fabrizio Romano, care a folosit celebrul „Here we go” pentru a confirma transferul.

„Charlotte FC a ajuns la un acord pentru transferul lui Allan Saint-Maximin din postura de jucător liber de contract. Contract pe trei ani, iar vizita medicală a fost deja efectuată la Londra”, a transmis jurnalistul italian.

În perioada petrecută la Newcastle United, Saint-Maximin era evaluat la 40 de milioane de euro și era considerat unul dintre cei mai spectaculoși jucători din Premier League.

Astăzi, francezul este cotat la doar 10 milioane de euro și ajunge în campionatul nord-american după un traseu surprinzător. După despărțirea de Newcastle, extrema a trecut pe la Al-Ahli, în Arabia Saudită, a fost împrumutată la Fenerbahce, iar ulterior a evoluat pentru Club America și Lens.

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