Primele două transferuri ale lui Dinamo au făcut vizita medicală

Antrenorul portughez a ajuns deja în țară și a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă, în cursul zilei de joi.
Vineri, o parte din lotul dinamoviștilor s-a reunit deja. Este vorba despre jucătorii tineri, urmând ca ceilalți să se întoarcă în ultimele zile din vacanța prelungită.
Adriano Manole și Ianis Doană au făcut vizita medicală la Dinamo
Printre aceștia se numără și Adriano Manole (18 ani), de la FC Argeș, dar și Ianis Doană (18 ani), fost jucător la CSA Steaua, primele transferuri în această perioadă de mercato de Dinamo.
„Pregătirile pentru noul sezon au început! Astăzi, tinerii noștri de perspectivă s-au prezentat alături de o parte a colegilor de la prima echipă la vizita medicală.
Jucătorii care au avut vacanță prelungită vor efectua vizita medicală săptămâna următoare și vor intra în regim normal de pregătire alături de restul lotului!
Jucătorii prezenți astăzi la vizita medicală:
1. Matei Marin
2. Pascalău Razvan
3. Toader Mihnea-Stefan
4. Udosen Godwin
5. Licsandru Mihail-Cristian
6. N’Giuwu Matteo
7. Doană Ianis
8. Belive Peter
9. Manole Adrian
10. Ungureanu Costin
11. Honceru Andrei
12. Irimia David
13. Irimia Alexandru
14. Duțu Matteo
15. Fudulache Luca
16. Mihai Cristian-Petrisor
17. Soare Casian
18. Kyrychenko Vadym
19. Bordușanu Antonio-Alexandru
20. Mărginean Iulius-Andrei
21. Musi Alexandru-Marian
22. Tarbă Ianis
23. Caragea Adrian Iulian
24. Bărbulescu Luca
25. Rotund Raul”, a transmis Dinamo.