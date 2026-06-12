Primele două transferuri ale lui Dinamo au făcut vizita medicală

Antrenorul portughez a ajuns deja în țară și a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă, în cursul zilei de joi.

Vineri, o parte din lotul dinamoviștilor s-a reunit deja. Este vorba despre jucătorii tineri, urmând ca ceilalți să se întoarcă în ultimele zile din vacanța prelungită.

Adriano Manole și Ianis Doană au făcut vizita medicală la Dinamo

Printre aceștia se numără și Adriano Manole (18 ani), de la FC Argeș, dar și Ianis Doană (18 ani), fost jucător la CSA Steaua, primele transferuri în această perioadă de mercato de Dinamo.

„Pregătirile pentru noul sezon au început! Astăzi, tinerii noștri de perspectivă s-au prezentat alături de o parte a colegilor de la prima echipă la vizita medicală.

Jucătorii care au avut vacanță prelungită vor efectua vizita medicală săptămâna următoare și vor intra în regim normal de pregătire alături de restul lotului!

Jucătorii prezenți astăzi la vizita medicală:

1. Matei Marin

2. Pascalău Razvan

3. Toader Mihnea-Stefan

4. Udosen Godwin

5. Licsandru Mihail-Cristian

6. N’Giuwu Matteo

7. Doană Ianis

8. Belive Peter

9. Manole Adrian

10. Ungureanu Costin

11. Honceru Andrei

12. Irimia David

13. Irimia Alexandru

14. Duțu Matteo

15. Fudulache Luca

16. Mihai Cristian-Petrisor

17. Soare Casian

18. Kyrychenko Vadym

19. Bordușanu Antonio-Alexandru

20. Mărginean Iulius-Andrei

21. Musi Alexandru-Marian

22. Tarbă Ianis

23. Caragea Adrian Iulian

24. Bărbulescu Luca

25. Rotund Raul”, a transmis Dinamo.