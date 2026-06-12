Primele două transferuri ale lui Dinamo au făcut vizita medicală

Primele două transferuri ale lui Dinamo au făcut vizita medicală Superliga
SPORT.RO
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Dinamo se pregătește pentru noul sezon cu un nou antrenor, Nuno Campos (51 de ani).

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Antrenorul portughez a ajuns deja în țară și a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă, în cursul zilei de joi. 

Vineri, o parte din lotul dinamoviștilor s-a reunit deja. Este vorba despre jucătorii tineri, urmând ca ceilalți să se întoarcă în ultimele zile din vacanța prelungită.

Adriano Manole și Ianis Doană au făcut vizita medicală la Dinamo

Printre aceștia se numără și Adriano Manole (18 ani), de la FC Argeș, dar și Ianis Doană (18 ani), fost jucător la CSA Steaua, primele transferuri în această perioadă de mercato de Dinamo.

„Pregătirile pentru noul sezon au început! Astăzi, tinerii noștri de perspectivă s-au prezentat alături de o parte a colegilor de la prima echipă la vizita medicală. 

Jucătorii care au avut vacanță prelungită vor efectua vizita medicală săptămâna următoare și vor intra în regim normal de pregătire alături de restul lotului!

Jucătorii prezenți astăzi la vizita medicală:

1. Matei Marin

2. Pascalău Razvan

3. Toader Mihnea-Stefan

4. Udosen Godwin

5. Licsandru Mihail-Cristian

6. N’Giuwu Matteo

7. Doană Ianis

8. Belive Peter

9. Manole Adrian

10. Ungureanu Costin

11. Honceru Andrei

12. Irimia David

13. Irimia Alexandru

14. Duțu Matteo

15. Fudulache Luca

16. Mihai Cristian-Petrisor

17. Soare Casian

18. Kyrychenko Vadym

19. Bordușanu Antonio-Alexandru

20. Mărginean Iulius-Andrei

21. Musi Alexandru-Marian

22. Tarbă Ianis

23. Caragea Adrian Iulian

24. Bărbulescu Luca

25. Rotund Raul”, a transmis Dinamo.

Primele declarații ale lui Nuno Campos din postura de antrenor al lui Dinamo

Nuno Campos a fost întrebat despre primele impresii pe care le are de când a venit în România. Tehnicianul portughez de 51 de ani a dezvăluit că știe despre Dinamo încă de când era copil.

„Este o onoare să fiu aici, să fiu antrenorul lui Dinamo. Înainte să vorbesc de viitor, vreau să spun că respect istoria celor de la Dinamo. Îmi amintesc când a învins-o pe Sporting, eram un copil.

Nu a fost o surpriză. Pentru mine nu este o surpriză pentru ceea ce am făcut înainte. Cel mai important lucru este Dinamo. Sunt fericit că sunt aici. În viitor sper să vorbim despre mai multe detalii.

Am o grămadă de prieteni portughezi care mi-au vorbit despre România. Nu o să spun numele, pentru că sunt o grămadă. În general, am vorbit cu multă lume despre România.

Cred că sunt mulți antrenori în toată lumea, nu doar în România. Au făcut treabă bună pe unde au fost și e normal să fie apreciați”, a spus Nuno Campos. 

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