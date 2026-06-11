GALERIE FOTO Lauda de sine a Emmei Răducanu: ce a putut să spună după debutul uluitor în sezonul de iarbă

Lauda de sine a Emmei Răducanu: ce a putut să spună după debutul uluitor în sezonul de iarbă Tenis
Alexandru Hațieganu
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Cu intenție sau nu, Emma Răducanu s-a lăudat cu rezultatul rarisim atins în tenis.

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Emma Răducanu

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Emma Răducanu (23 de ani, 42 WTA) a reușit a opta victorie a sezonului în prima partidă jucată în turneul WTA 500 de la Queen's.

Sportiva din Marea Britanie a avut parte de un început de vis în această competiție, în care i-a lăsat Annei Blinkova (105 WTA) doar trei game-uri. 6-0, 6-3 a fost scorul prin care Emma Răducanu și-a asigurat o întâlnire cu Sorana Cîrstea, în optimile de finală.

Emma Răducanu, declarații de laudă înainte de meciul cu Sorana Cîrstea

Înainte de ceea ce ar vrea să fie o revanșă pentru eșecul suferit în finala Openului Transilvaniei din luna februarie - 6-0, 6-2 -, Emma Răducanu a abordat un subiect prin care a reușit să se complimenteze singură.

Jucătoarea britanică a vorbit despre parcursul polonezei Maja Chwalinska, ajunsă jucătoare de top 25 WTA la doar două săptămâni după ce începuse turneul de la Roland Garros din afara primei sute mondiale.

În asemănare cu Emma Răducanu, la US Open 2021, Maja Chwalinska a pornit din calificări în ediția 2026 a întrecerii de mare șlem de la Paris. Singura deosebire dintre traseele parcurse de cele două jucătoare e că Emma Răducanu a reușit victoria inclusiv în finală, pe când Maja Chwalinska s-a înclinat în fața Mirrei Andreeva.

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„Ce am reușit eu nu a mai reușit nimeni până acum, dar încă este timp.”

„E rar să vii din calificări și să ajungi în finală. A reușit o performanță incredibilă și m-am bucurat să o văd jucând atât de bine și acumulând încredere.

Cred că e ceva care nu se întâmplă prea des în tenis, dar a fost deosebit să o văd descurcându-se atât de bine și distrându-se,” a punctat Emma Răducanu, în cadrul conferinței de presă organizate după meciul cu Blinkova.

Ulterior, Emma Răducanu și-a evaluat, în comparație, rezultatul atins la New York, în urmă cu aproape cinci ani.

„Ce am reușit eu nu a mai reușit nimeni până acum, dar încă este destul timp pentru ca performanța să fie repetată. Dacă eu am putut, și altele pot,” a afirmat Emma Răducanu, potrivit Tennis World USA.

Emma Răducanu, o singură finală jucată după US Open 2021

După câștigarea US Open 2021, turneu în care a legat zece succese în minimum de seturi - performanță nemaivăzută în tenis -, Emma Răducanu a mai jucat o singură finală de turneu, la Cluj-Napoca, în acest an.

6-0, 6-2 a fost scorul finalei prin care Sorana Cîrstea și-a adjudecat titlul de campioană a Openului Transilvaniei.

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