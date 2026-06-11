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Emma Răducanu (23 de ani, 42 WTA) a reușit a opta victorie a sezonului în prima partidă jucată în turneul WTA 500 de la Queen's.

Sportiva din Marea Britanie a avut parte de un început de vis în această competiție, în care i-a lăsat Annei Blinkova (105 WTA) doar trei game-uri. 6-0, 6-3 a fost scorul prin care Emma Răducanu și-a asigurat o întâlnire cu Sorana Cîrstea, în optimile de finală.

Emma Răducanu, declarații de laudă înainte de meciul cu Sorana Cîrstea

Înainte de ceea ce ar vrea să fie o revanșă pentru eșecul suferit în finala Openului Transilvaniei din luna februarie - 6-0, 6-2 -, Emma Răducanu a abordat un subiect prin care a reușit să se complimenteze singură.

Jucătoarea britanică a vorbit despre parcursul polonezei Maja Chwalinska, ajunsă jucătoare de top 25 WTA la doar două săptămâni după ce începuse turneul de la Roland Garros din afara primei sute mondiale.

În asemănare cu Emma Răducanu, la US Open 2021, Maja Chwalinska a pornit din calificări în ediția 2026 a întrecerii de mare șlem de la Paris. Singura deosebire dintre traseele parcurse de cele două jucătoare e că Emma Răducanu a reușit victoria inclusiv în finală, pe când Maja Chwalinska s-a înclinat în fața Mirrei Andreeva.