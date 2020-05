Florin Prunea, furios pe Ionut Negoita: "M-am cam saturat!" Presedintele lui Dinamo este convins ce se va intampla cu vanzarea clubului: "Cu siguranta asta va face"

Florin Prunea asteapta cu nerabdare sa se termine mai repede tranzactionarea actiunilor de la Dinamo si spune ce s-a saturat sa dea explicatii.

Florin Prunea a rabufnit in momentul in care i s-a cerut din nou sa dea explicatii despre vanzarea lui Dinamo si i-a comunicat lui Ionut Negoita sa lamureasca lucrurile:

"Sincer, m-am cam saturat si eu sa dau explicatii despre ce se va intampla! Pentru ca in afara de dialogul pe care il am cu antrenorul si cu o parte dintre baieti, nu am dialog cu nimeni de la club. Nu inteleg de ce nimeni de la club nu iese sa vorbeasca despre aceste lucruri.

E o situatie care a macinat si macina la baza clubului. Aceasta incertitudine, care nu se mai termina, ar fi bine sa se termine! Vorbesc tot timpul cu baietii si le spun sa stea departe de aceste lucruri, sa isi vada numai si numai de partea sportiva", a spus Florin Prunea la Telekom Sport.

Florin Prunea: "Cu siguranta ca va vinde!"

Presedintele lui Dinamo este convins ca Ionut Negoita va vinde pachetul majoritar de actiuni al clubului:

"Cred ca pana la urma patronul va vinde. Eu am spus-o de la inceput, toata lumea radea cand spuneam ca nu va vinde oricui si nu orice conditii. Cu siguranta ca va vinde, dar il intereseaza soarta clubului. Nu mai poate omul. E foarte clar, e corect, vine si spune «Nu mai pot singur!». Probabil ca s-a si saturat de unele lucruri, iar eu il inteleg perfect. Sper sa se gaseasca un cumparator", a mai spus Florin Prunea.