"Am vorbit de foarte multi ori!" Anamaria Prodan se implica la Dinamo! Sexy impresara ii cauta un investitor lui Negoita! Declaratia la care nu se astepta nimeni

Anamaria Prodan a vorbit despre situatia de la Dinamo.

Impresara Anamaria Prodan, nu a ezitat niciodata sa isi arate simpatia pentru Dinamo, chiar daca este casatorita cu Laurentiu Reghecampf, fost jucator si antrenor la FCSB. Aceasta a vorbit despre situatia alb-rosilor si spune ca proiectul socios DDB nu este o solutie pe termen lung si spune ca din cauza negocierilor esuate din trecut, ar putea pune niste semne de intrebare posibililor investitori care se vor mai arata interesati de a prelua clubul.

"Cred eu ca Dinamo nu o sa aiba probleme, gen sa se duca in Liga a 4-a, sau cum se vehiculeaza. Eu cred ca pana la urma cineva trebuie sa vina cu bani langa clubul asta. Cred ca sunt foarte multi dinamovisti care au bani.

Intr-adevar, trebuie bani foarte multi ca sa tii Dinamo, nu este o joaca, dar se va gasi pana la urma cineva. Eu nu cred in chestia asta, ca suporterii pot sa tina un club de talia lui Dinamo. Asta e solutia de moment.

Am vorbit de foarte multe ori pentru Dinamo, numai ca, de fiecare data cand apare in presa ca Dinamo gata e vandut, ca vin spaniolii, ca vin arabii sau turcii, e o mare problema. Cand toate lucrurile astea apar in strainatate, in toate ziarele de sport, ca vezi, Doamne!, s-au certat, nu s-a vandut, fiecare declara altceva, e o problema", a declarat Anamaria Prodan, la Telekomsport.