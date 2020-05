Razvan Lucescu se implica in proiectul Dinamo! SURPRIZA la echipa din Stefan cel Mare: "Sangele apa nu se face!"

Razvan Lucescu se implica in salvarea clubului Dinamo.

Razvan Lucescu a devenit membru de elita in proiectul DDB, anunta Peluza Catalin Hildan pe pagina oficiala de Facebook.

Fostul selectioner si actual antrenor la Al Hilal a donat 1948 de euro pentru gruparea din Stefan cel Mare.

"SANGELE APA NU SE FACE!

Razvan Lucescu, Elita DDB ...si mai mult decat atat!

Crestem privindu-i si admirandu-i pe parintii nostri. Ni se pare ca tata e cel mai tare barbat. Visam sa ajungem ca el.

Dar cu cat el este o persoana mai importanta in meseria lui, cu atat ii ramane mai putin timp pentru meseria de parinte.

Mircea Lucescu a reusit sa le faca pe amandoua si rezultatele se vad. Fotbalist, student, parinte, antrenor... A incercat sa le faca pe toate de nota 10, dar la unul din capitole a fost de nota 11, la fel ca numarul lui de pe tricou: Lucescu a format OAMENI. Nu doar fotbalisti si antrenori, ci si caractere.

Unul dintre oameni este Razvan.

Cel care a pasit pentru prima data pe gazon trecand prin tunelul de sub tribuna a 2-a din Stefan cel Mare, de mana cu tatal sau. Acolo a lovit pentru prima data mingea de fotbal. Primii pasi in viata si primii pasi in fotbal.

Acum a facut primul pas inapoi catre locul in care s-a format. Si intr-o zi va intra pe aceleasi porti, ALATURI DE CEL CARE L-A PURTAT PENTRU PRIMA DATA PE UMERI, iar apoi de mana in Parcul Sportiv Dinamo. Pentru ca de nimic nu-i este mai mult dor unui om realizat, decat de locurile natale.

Sfefan cel Mare este locul unde merita sa se intoarca nu doar ca oaspete, nu doar in vizita. Este locul de care apartine toata copilaria si adolescenta lui, pentru ca a fost jucatorul lui Dinamo.

De aici a plecat la Sportul Studentesc. Nu putem sa uitam declaratia lui dupa meciul in care a blocat-o pe steaua de unul singur: ”Dedic acest rezultat tatalui meu si tuturor antistelistilor din Romania!”

Avea 16 ani cand a plecat de la Dinamo.

Atunci cand a iesit pe poarta a luat cu el cel mai pretios cadou. Nu mingea, nu manusile, nu ghetele, ci cuvintele simple ale seniorului: ”Eu cred in tine, Razvan!”

Lumea l-a salutat cu ”Bafta, Juniorule!”, dar putini si-au imaginat ca intr-o zi va avea Grecia la picioare ca antrenor si ca in acelasi an va cuceri cel mai ravnit trofeu al Asiei.

Razvan ne-a transmis ca nu poate ramane idiferent vazand ce se intampla cu clubul care l-a format. Si ne-a mai spus ca se inscrie ca Elita, dar acesta e doar inceputul.

Programul DDB este in faza adolescentei, dar care a trecut de mult la FAPTE. Transmite-i si tu aceleasi cuvinte ale lui Mircea Lucescu: ”EU CRED IN TINE!” si pune umarul la cresterea lui, devenind membru DDB", au scris suporterii pe pagina de Facebook a PCH.