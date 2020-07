Daca castiga titlul, Craiova incearca imposibilul. Oltenii il vor pe Budescu pentru grupele Champions League!

"Budigol" mai are inca un an de contract cu Astra, dar clubul nu a primit licenta pentru cupele europene.

Craiova este la doua meciuri distanta de o performanta istorica. Oltenii trebuie sa invinga Astra si CFR Cluj pentru a aduce un nou titlu in Banie, dupa o pauza de 29 de ani. Insa, "alb-albastrii" nu se opresc aici si vor sa atace calificarea in grupele Champions League, competitie in care a ajuns pana in sferturile de finala, in sezonul 1981-1982, cand se numea Cupa Campionilor Europeni, fiind eliminati de Bayern Munchen (0-2, 1-1), finalista acelei editii.

Pe langa dorinta de a-i retine inca cel putin un sezon pe Cicaldau, Bancu, Mihaila sau Koljici, jucatori curtati de cluburi europene, patronul Mihai Rotaru vrea sa aduca inca patru jucatori valorosi, prioritare fiind posturile de fundas central si atacant sau al doilea varf. Pentru centrul defensivei se iau in calcul mai multe variante din spatiul ex-iugoslav, pe langa intelegerea cu Marius Constantin (35 ani), veteranul de la Gaz Metan Medias.

Printre cei aflati pe primele pozitii pe lista Craiovei se afla si Constantin Budescu, unul dintre putinii jucatori din Liga 1 care poate decide de unul singur soarta unei partide. "Budigol" are mai multe oferte din strainatate, dar este reticent sa accepte o noua provocare peste hotare, dupa ce s-a adaptat foarte greu in China si Arabia Saudita. Budescu mai are contract cu Astra pana in iunie 2021 si este cotat de site-urile de specialitate la 3 milioane de euro, dar Craiova vrea sa profite de faptul ca Astra nu a primit licenta pentru cupele europene si nu trece prin cel mai bun moment din punct de vedere financiar, pentru a injumatati pretul transferului.

Budescu este admirat si de antrenorul Cristiano Bergodi, care spunea despre acesta ca "este genial cu mingea la picior, e un trequartista pur si joaca excelent in spatele atacantului". Aducerea lui Budescu ar fi si o lovitura data de Mihai Rotaru rivalului Gigi Becali, dupa ce fotbalistul a refuzat de mai multe ori, in ultimii doi ani, sa se intoarca la FCSB. In acest sezon, Budescu a jucat in 20 de partide, reusind 6 goluri si 12 pase decisive. Transferul este realizabil si pentru ca Petrolul, clubul la care Budescu vrea sa isi incheie cariera, nu mai are sanse de promovare in Liga 1, fiind pe ultimul loc in play-off-ul diviziei secunde.