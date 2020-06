"Recita poezii si miroase flori! Asta e Budescu, sensibil". Cea mai inedita caracterizare a "magicianului" Astrei 

Valeriu Rachita i-a facut o descriere memorabila lui Constantin Budescu.

Fostul antrenor de la Petrolul Ploiesti a declarat ca il cunoaste pe mijlocasul roman de cand acesta avea doar 16 ani.

De asemenea, el a spus ca il astepta la Petrolul, pentru ca el este un petrolist convins.

"Budescu e acelasi jucator pe care il cunosc de la 16 ani si nu imi venea sa cred ca a facut 31. M-am intalnit saptamana trecuta cu el si ne aduceam aminte de perioada cand era junior. E acelasi jucator special, cu exteriorul, cu lovituri libere, eu il astept la Petrolul, el este petrolist, el in Ploiesti sta, acolo are copiii. A fost in tarile arabe, deci din punct de vedere material nu ar mai trebui sa mai faca pasul asta, dar, daca gaseste un contract foarte bun, la 31 de ani poate sa mai mearga si el macar cativa ani. Nu poti sa il schimbi pe Budi, am incercat si cu zaharelul, si cu binisorul, si cu biciul, si dat afara din antrenament, dar este acelasi jucator special pe care il vedem. Cand se facea acel episod cu martienii de la Ploiesti, cand Budescu recita poezii si mirosea o floare, asta e Budescu, sensibil", declarat Valeriu Rachita pentru Telekom Sport.

Fostul jucator de la FCSB a avut un sezon fragmentat din cauza unei accidentari. El a bifat doar 15 meciuri in actuala campanie, a reusit sa inscrie 6 goluri si a oferit o pasa decisiva.