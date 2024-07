"Nu vreau ca Petrolul să ajungă în situația lui Dinamo!" Budescu, discurs-manifest după egalul de pe "Ilie Oană"

La finalul meciului, Constantin Budescu, legitimat acum la Gloria Buzău, a vorbit despre primirea ostilă pe care fanii "găzari" i-au făcut-o la revenirea pe stadionul echipei sale de suflet.

"Budi" a dezvăluit că a făcut tot ce a ținut de el în momentul în care s-a aflat la echipă pentru a o scăpa de probleme și că a plecat pentru a trage un semnal de alarmă că lucrurile nu merg în direcția care ar trebui.

"Am obținut un punct în deplasare la o echpă bun, pe un teren greu și să zicem că suntem mulțumiți. Nu este ceea ce ne dorim ca și joc, dar este prima etapă, un pic de trac la început. Măcar am încercat să construim, să pasăm. A fost destul de greu, dar sperăm că odată cu trecerea etapelor să arătăm din ce în ce mai bine.

Este un proiect serios aici, cu oameni de calitate. Pe majoritatea îi știam. Atât din staff, cât și pe colegi. M-au dorit din prima și nu am stat să mai vorbesc cu alte echipe.

Nu știu ce au înțeles ei din plecarea mea de aici (fanii Petrolului, n.r.), dar eu am vrut doar să trag un semnal de alarmă, pentru că erau probleme atunci, cred că sunt și acum din ce am înțeles și nu s-au rezolvat. Ei nu știu prea multe din ce se întâmplă aici în interior.

Mă doare ce se întâmplă aici și asta am vrut să se întâmple prin plecarea mea, să se rezolve problemele și lumea să înțeleagă că nu e nimic roz aici la echipă. Și n-aș vrea ca Petrolul să ajungă în situați lui Dinamo. Probabil ei n-au înțeles la momentul acela, eu nu pot face mai mult, i-am ajutat cum am putut. Am discutat cu foarte multă lume când eram aici și sponsorii care mai sunt pe aici îmi sunt prieteni, așa că eu i-am ajutat că am putut... este alegerea lor (dacă îl huiduie sau nu pentru că a plecat de la Petrolul, n.r.)", a spus Constantin Budescu la televiziunea Digisport.

Petrolul Ploieşti - Gloria Buzău 0-0

Buzoienii au început meciul cu ocazia lui Ricardo Matos, din minutul 11, iar în minutul 34 Cristian Dumitru l-a încercat şi el pe Zima, dar fără probleme pentru portarul ploieştenilor. Răspunsul gazdelor a venit prin şutul lui Mario Bratu, din minutul 45, respins de Greab.

Petrolul a avut un gol anulat, în minutul 52, la Berisha, pentru ofsaid, pentru ca arbitrul Istvan Kovacs să acorde un penalti gazdelor în minutul 57, după ce Călin l-a călcat pe Berisha în careu. A executat Grozav, care a trimis pe lângă poartă, irosind astfel cea mai mare ocazie ploieşteană din acest meci. Oaspeţii s-au apărat exact şi au reuşit să menţină tabela intactă, iar partida dintre Petrolul şi Gloria Buzău s-a încheiat fără gol marcat, 0-0.

Echipele de start

Petrolul Ploiești: Zima - Țicu, Huja, Papp, Hanca - Ișfan, Seto, Dumitriu - Grozav, Berisha, Bratu; Rezerve: Eșanu, Jercalău, Garutti, Tolea, Rădulescu, D. Paraschiv, R. Bucur, Jyry, D. Ilie, Boțogan; Antrenor: Mehmet Topal.

Gloria Buzău: Greab - Scheda, Turda, Dobrosavlevici, Sălceanu - Prejmereanu, T. Călin, Budescu - Tescan, C. Dumitru, Matos; Rezerve: Railean, Hereboiu, C. Traore, Mihaiu, Gladun, Dandea, Canadija, D. Benzar, Akhmatov, S. Pîrvulescu; Antrenor: Andrei Prepeliță