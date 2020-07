Oltenii resimt presiunea ultimelor etape! "Cele 6 puncte puse in joc ne apasa!" Craiova nu a scapat de Covid-19! Anuntul clubului

Universitatea Craiova nu a scapat de Covid-19.

Trei persoane din staff-ul tehnic au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus si, potrivit unei postari pe pagina oficiala de Facebook, acestea nu s-au vindecat inca, dar sunt intr-o stare buna, fara sa prezinte simptome. Este vorba despre antrenorul secund Gigi Ciurea, preparatorul fizic Cornel Blejan si team managerul Lucian Pretorian.

Cei 3 membri ai staff-ului au fost izolati, astfel ca jucatorii nu au luat contact cu ei si se pot pregati de meciul cu Astra, programat miercuri, de la ora 21:30.

Craiova este pe primul loc in clasamentul playoff-ului si are 4 puncte peste CFR Cluj, care are un meci mai putin disputat. Cele doua echipe se vor infrunta in ultima etapa, intr-un meci de care pe care, partida care va stabili campioana acestui sezon.

Oltenii asteapta un nou titlu de 29 de ani, iar presedintele clubului, Sorin Cartu, a declarat ca presiunea este foarte mare.

"Mai sunt doua meciuri, cele mai grele. Sunt mai apasatoare avand in vedere importanta lor. Cele 6 puncte pe care clubul nostru ar putea sa le ia ne apasa, fac o presiune foarte mare. Noi vrem sa se termine lupta pe teren!

Daca nu este locul 1, e locul 2. Oricum nu s-a intamplat pana acum pozitia asta de vicecampioni. Ar fi super sa fim campioni", a declarat Cartu intr-un interviu pentru Robert Nita.