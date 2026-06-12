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Selecţionata de fotbal a Iranului, a cărei participare la Cupa Mondială din America de Nord a fost perturbată de tensiunile generate de războiul cu Statele Unite, s-a antrenat joi într-un grup restrâns, în timpul primei sale sesiuni care a fost deschisă pentru scurt timp presei, informează AFP.

Confruntată cu refuzul Statelor Unite de a acorda vize unui număr de aproximativ cincisprezece membri ai staffului său tehnic pentru meciurile programate să aibă loc pe teritoriul american, echipa persană a comunicat foarte puţin de la sosirea sa la Tijuana (Mexic), la sfârşitul săptămânii trecute.

Pentru primul său antrenament deschis presei, joi, Iranul le-a acordat jurnaliştilor cincisprezece minute pentru a filma încălzirea a jumătate din lot: din cei 26 de membri ai "Team Melli", doar aproximativ 12 au fost prezenţi.

Printre absenţi s-a numărat şi atacantul vedetă al selecţionatei iraniene, Mehdi Taremi.

Echipaţi în tricouri verzi, jucătorii au alergat puţin pe terenul de antrenament al echipei Xolos, clubul local din Tijuana, iar apoi au făcut exerciţii de stretching şi exerciţii pentru abdomen pe saltele de spumă.

Iranienii debutează luni, cu Noua Zeelandă

Iranul este programat să joace primul său meci luni, la Los Angeles, împotriva echipei Noii Zeelande.

Un oficial al echipei Iranului a confirmat pentru AFP că se aşteaptă ca lotul să intre în Statele Unite duminică şi să petreacă acolo ziua dinaintea meciului.

Ambasadorul iranian în Mexic declarase săptămâna trecută că echipa va avea voie să intre în SUA doar în ziua meciurilor sale şi va trebui să efectueze călătoria dus-întors într-o singură zi, ceea ce pare să nu mai fie cazul.

Iran începe Mondialul după o pregătire deosebit de turbulentă

"Team Melli" începe acest turneu, care se desfăşoară în Statele Unite, Mexic şi Canada, după o pregătire deosebit de turbulentă.

Războiul declanşat la sfârşitul lunii februarie de Statele Unite şi Israel a întrerupt liga iraniană, unde evoluează mulţi dintre jucătorii echipei naţionale, scrie Agerpres.

Teheranul a menţinut incertitudinea cu privire la participarea echipei la competiţie până în ultimul moment.

Iar, în final, selecţionata Iranului a trebuit să-şi stabilească cantonamentul în Tijuana, un oraş mexican aflat la graniţa cu California, în loc de Tucson (Arizona), aşa cum era programat iniţial.