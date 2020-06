Budescu nu e singurul care stie sa dea gol din corner! Fiul lui l-a lasat cu gura cascata: "Bravooo!"

Din articol Constantin Budescu, in forma mare inainte de reluarea Ligii 1

Fiul lui Constantin Budescu ii calca pe urme si poate ajunge un mare fotbalist.

Micul Budescu a uimit pe toata lumea, a dat gol din corner, exact ca tatal sau.

Constantin Budescu a fost cel care a filmat momentul si a izbucnit de fericire.

"Bravoooo!", a strigat fotbalistul Astrei catre fiul sau.

Mijlocasul Astrei s-a pregatit corespunzator pe timpul pandemiei si a impresionat la reunirea lotului:

"Budescu arata foarte bine. Eu l-am vazut, arata foarte bine, s-a pregatit in aceasta pauza. Ma bucura foarte mult faptul ca, din punct de vedere medical, nu mai are nicio problema, pentru ca acea recidiva la gamba i-a dat dureri mari de cap. Sper sa fie bine, sa fie sanatos si sa ne ajute in continuare, asa cum a facut-o. Toata lumea il asteapta pe Budi", spunea Dani Coman la reunirea lotului.