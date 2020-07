Astra - Craiova, LIVE TEXT, de la 18:45 | Victorii pe linie pentru olteni de la reluarea Ligii 1! Astra vrea sa produca SURPRIZA

Urmarim si comentam impreuna Astra - Craiova pe WWW.SPORT.RO si Facebook sport.ro.

Meciul era programat initial miercuri, insa a fost amanat dupa depistarea lui Crepulja (Astra) cu Covid-19.

Craiova traverseaza o forma senzationala, echipa reusind sa obtina victorii pe linie de la reluarea sezonului in Liga 1. Oltenii cauta in aceasta seara al saptelea succes consecutiv, succes care i-ar aduce cu un pas mai aproape de titlu.

Craiova e lider in playoff-ul Ligii 1, cu 44 de puncte, la un singur punct distanta de CFR Cluj, care joaca in deplasare la FCSB, in aceasta seara, de la 21:45.

Daca se vor impune astazi, oltenii isi pot permite in ultima etapa si un rezultat de egalitate cu CFR Cluj, asta in cazul in care echipa lui Dan Petrescu o va invinge pe FCSB in aceasta seara.

Echipele probabile:

Astra: Lazar - Simion, Graovac, Dandea, Radunovici - Ionita, Serban, Takayuki, Radut - Budescu - Alibec

Antrenor: Bogdan Andone

Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Cosici, Acka, Vatajelu - Nistor, Mateiu, Cicaldau - Barbut, Koljici, Mihaila

Antrenor: Cristiano Bergodi

Clasamentul din playoff-ul Ligii 1