"Sorin Cartu A MURIT pentru noi! UEFA ne considera continuatorii!" Liderul 'ultrasilor' echipei lui Mititelu anunta RAZBOI CIVIL la Craiova

Scandalul continua la Craiova, iar fanii echipei lui Mititelu se lupta cu legendele din Banie!

FC U Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, a promovat in Liga 2 si are planuri mari pentru viitor. Isi doreste sa joace pe arena Ion Oblemenco in Liga 1. Suporterii de la Peluza Sud, ramasi langa clubul lui Mititelu, continua sa se razboiasca cu legendele Baniei si cu echipa din Liga 1. Aseara, au vandalizat o pictura facuta pe un zid, cu chipul lui Sorin Cartu!

"Ne asumam vandalizarea picturii cu Cartu. Nu suntem de acord cu ce se intampla in oras. Platim taxe si impozite in oras. Si noi cand am facut ceva de genul cu Cristi Neamtu, ne-a fost sters de catre oamenii primariei. Cand am scris Oblemenco si Cristi Neamtu pe ziduri, ne-au fost sterse de cei de la primarie. Nu am vopsit noi gardurile lui Cartu. Cei de la Peluza Nord i-au vopsit gardurile, i-a legitimat si politia. Cei de la Sectia 4 au chemat niste baieti care sunt de la Nord. Tot ce facem, ne asumam.

Sorin Cartu a fost platit sa faca ce-a facut pentru Craiova. Cu o vaca, cu o Dacie, cu ce se dadea atunci a fost platit. Si asta nu ii da dreptul sa se duca la alta echipa si sa spuna ca ei sunt Craiova. Pentru noi, Sorin Cartu a murit in 2013! Sa se picteze la el acasa daca vrea. Ramane in istorie, dar pentru jumatate de oras a murit!", a spus cel poreclit 'Gogoasa' la Pro X.

Fanii lui FC U Craiova sustin in continuare ca echipa lor este continuatoarea clubului infiintat in 1948 si spun ca deciziile UEFA le sustin cauza! De asemenea, liderul fanilor clubului detinut de Mititelu anunta ca vor iesi si ei in oras, in cazul in care fanii din Peluza Nord vor sarbatori titlul!

"De cand s-a infiintat abuziv si a fost bagata abuziv in Liga 2 de FRF, doar voi de la emisiune spuneti asta printre dinti si noi apreciem asta. Nu acceptam sa ni se bage pumnul in gura. Nu vrem sa ne batem cu cei care sustin echipa din Liga 1, vrem sa se aplice ceea ce spun FIFA si UEFA. Cand au promovat, UEFA nu i-a lasat trei ani sa joace in Europa ca n-au traditie si nu sunt Unviersitatea Craiova. Legendele ce fac? Zic prin oras ca ei sunt Craiova. FIFA si UEFA au pus clubul din Liga 2, FC U Craiova, sa plateasca amenzi din 2006, 2007, 2008. Cartu si Marcel Popescu spun prin oras ca ei sunt Craiova, UEFA zice ca suntem noi. O sa ne doboare pe cativa, dar suntem multi, la meciul cu U Cluj am fost 14 mii pe stadion.

Sa se bucure la ei acasa. La ei acasa e unde scrie in buletin ca e adresa lor, nu in oras. Cu ce incalc libertatea? Sper sa fie acolo jandarmeria cum a fost si data tercuta, cand s-au uitat la ei cum se bucura. Cei de la Craiova din Liga 1 de ce nu sunt pasnici? Daca ei sunt Craiova, de ce nu au fost lasati 3 ani in cupele Europene si noua ne-au cerut datorii din 2006 si 2007? Pentru ca noi suntem Universitatea Craiova si ei n-au istorie! Aproape un milion de euro a fost obligat clubul nostru sa plateasca pentru hartiile de la UEFA, care a spus ca suntem continuatoarea echipei din 1948. Nu vom accepta sa fim calcati in picioare.

Ni s-a spus la primarie ca ei nu vorbesc cu infractorii, dar noi nu suntem infractori. Avem oameni care lucreaza la Guvern, avem avocati. Intr-o galerie sunt fel si fel de oameni si de caractere. Noi, suporterii de la Peluza Sud, vom fi in centrul orasului cand se bucura ei! Ca si noi avem voie sa mergem acolo. O sa ne bucuram pentru Golofca, ca a jucat cu mine la Suceava! E un fotbalist micut, talentat, vreau sa il prezint celor din Peluza Sud. Ne vom bucura la stadion! Nu s-a tinut nici la ei distantare sociala, la noi de ce sa se tina?", a adaugat Andrei Preda.

