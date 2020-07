Ii scoate Astra din echipa pe Budescu, Alibec si Fatai la Craiova? Anuntul lui Dani Coman dupa ce a incurcat CFR-ul in lupta pentru titlu

Imediat dupa meciul cu Astra, Dan Petrescu a lasat de inteles ca echipa din Giurgiu ar face jocurile Craiovei in lupta pentru campionat.

Petrescu a cerut ca si impotriva oltenilor, in meciul de la Giurgiu, sa joace Alibec, Budescu si Fatai. Cei 3 n-au fost in echipa de start a lui Bogdan Andone in partida disputata pe Oblemenco acum doua saptamani si castigata de Craiova in prelungiri cu 2-1.

Dani Coman il asigura pe Super Dan ca cele 3 arme de atac ale Astrei vor juca impotriva CSU. Oficialul Astrei respinge categoric orice implicare a clubului sau in strategia pe care si-o fac echipele care lupta la campionat.

"A fost o a doua repriza foarte buna a noastra, din pacate e al doilea meci in care reintram in joc in repriza a doua. Ma bucur pentru rezultat. Ii asigur pe cei de la CFR ca vom juca la fel si cu Craiova, si cu oricine din campionat. Daca Budescu si ceilalti vor fi sanatosi, vor fi toti in teren. Indiferent de meci, de strategiile pe care si le fac unii, vom juca numai si numai pe teren. Nu ne intereseaza nimic, n-avem nevoie de nimic. In momentul de fata, la cum arata cele doua echipe, CFR si Craiova, cred ca Craiova are prima sansa. Daca vor juca si vor castiga cu FCSB au prima sansa la campionat, dar e greu sa ne bata cineva la Giurgiu pe noi. Nu vom mai pleca de la 0-2. In ritmul asta, mai stau 5 ani in fotal si imbatranesc prematur", a spus Dani Coman la Digisport.