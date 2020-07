Se declanseaza RAZBOIUL la Craiova?! Ultrasii din Peluza Sud 97 se pregatesc de meciul cu CFR: "Nu-i lasam singuri! Mergem sa sarbatorim fiecare gol al lui CFR!"

Continua razboiul intre galeriile celor doua cluburi din Craiova.

Echipa lui Mihai Rotaru ar putea castiga campionatul in acest sezon, iar meciul cu CFR Cluj ar putea fi decisiv in lupta la titlu, motiv pentru care ultrasii lui FCU pregatesc o adevarata 'surpriza'.

Unul dintre liderii Peluzei Sud 97, Andrei Preda a anuntat ca se pregatesc pentru meciul cu CFR Cluj. Conform acestuia, suporterii echipei lui Bergodi au anuntat ca vor urmari meciul din centrul orasului, iar ca raspuns, cei din Peluza Sud si-au anuntat si ei prezenta in centru, insa pentru a se bucura de golurile inscrise de echipa lui Dan Petrescu.

"Am auzit ca suporterii celor de la CSU se strang in oras daca se ajunge la utimul meci direct cu CFR cu titlul pe masa. Ei bine, va anunt, sa stie toata lumea, ca si noi vom fi acolo. Sa ne bucuram si noi impreuna cu ei. Doar ca noi o sa sarbatorim fiecare gol al CFR-ului. Sa vezi atunci distractie. De ce sa se stranga numai ei? Nu-i lasam singuri. Vom fi si noi acolo in Centru cu ei.

Facem asta pentru ca nu putem accepta sa-i vedem pe cei care ii pupau mana lui Mititelu cand erau angajatii acestuia la ziar si il intrebau ce stiri sa scrie si care acum conduc galeria CSU. Manda era angajatul lui Mititelu si mereu il pupa dupa ureche pe patronul Universitatii, iar acum… El Grande Craioveanu daca nu facea greseala de a merge acolo, acum avea statuie in fata stadionului, dar… Vad ca baietii de la CSU il injura pe Gica Popescu pentru ca, spun ei, s-au simtit tradati cand a semnat cu Dinamo.

Va spun eu, cel mai mare jucator plecat de la Craiova el a fost fost. Capitan la Barcelona! Noi am fost suparati pe el cand a ales Dinamo, dar cei de la CSU sunt suparatii pe Popescu…Unde erau atunci cand s-a intamplat acel gest? Tot astept ca Sorin Cartu sa spuna pana la urma presei ceea ce a aflat. Si anume ca baietii care i-au scris mizerii pe casa nu erau din Peluza Sud, ci culmea, din Nord, de la CSU. El stie si ma asteptam sa spuna asta pentru aflarea adevarului", a spus Andrei Preda pentru Radio Sport 1.